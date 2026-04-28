Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США

ФИФА в преддверии ежегодного конгресса в Ванкувере запросила для главы организации Джанни Инфантино сопровождение четвертого уровня.
В случае одобрения кортеж Инфантино смог бы проезжать на красный свет и блокировать других участников дорожного движения.
Сопровождение такого уровня предоставляют президентам США во время визитов в Канаду, а главе ФИФА в усиленном кортеже отказали.
- Конгресс в Ванкувере пройдет 30 апреля.
- Сообщалось, что на нем могут обсудить снятие бана с российского футбола.
Источник: The Times