Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США

ФИФА в преддверии ежегодного конгресса в Ванкувере запросила для главы организации Джанни Инфантино сопровождение четвертого уровня.

В случае одобрения кортеж Инфантино смог бы проезжать на красный свет и блокировать других участников дорожного движения.

Сопровождение такого уровня предоставляют президентам США во время визитов в Канаду, а главе ФИФА в усиленном кортеже отказали.