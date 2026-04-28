  • Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США

Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США

Сегодня, 21:36
3

ФИФА в преддверии ежегодного конгресса в Ванкувере запросила для главы организации Джанни Инфантино сопровождение четвертого уровня.

В случае одобрения кортеж Инфантино смог бы проезжать на красный свет и блокировать других участников дорожного движения.

Сопровождение такого уровня предоставляют президентам США во время визитов в Канаду, а главе ФИФА в усиленном кортеже отказали.

  • Конгресс в Ванкувере пройдет 30 апреля.
  • Сообщалось, что на нем могут обсудить снятие бана с российского футбола.

Источник: The Times
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1777401999
Самый омерзительный тип!
Ответить
R_a_i_n
1777403748
Инфантино окуел что-ли))
Ответить
Urtíca
1777406570
Не по чину хотелки.Гы гы
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
