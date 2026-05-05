  • Инфантино отложил снятие бана с России как минимум на год: известна причина

Инфантино отложил снятие бана с России как минимум на год: известна причина

5 мая, 16:53
18

Россия не вернется в международные футбольные турниры до марта 2027 года, несмотря на поддержку десятков стран.

Президент ФИФА Джанни Инфантино не хочет заниматься этим спорным вопросом в преддверии выборов нового главы организации.

Инфантино планирует переизбраться на четвертый срок. До голосования он не хочет принимать решение, которое может резко ударить по его отношениям с европейскими ассоциациями.

Следующий конгресс ФИФА, на котором будут президентские выборы, пройдет 18 марта 2027 года в марокканском Рабате.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Инфантино может оказаться единственным кандидатом, как это было в предыдущие две избирательные кампании.

Источник: Sport24
baggio80
1777989345
Что же чиновники все молчат, которые до этого кричали: «Нас скоро вернут», вернули балаболкины .
Император 1
1777989405
Причина одна— так сказали США. Надеюсь, следующие выборы он проиграет
Интерес
1777990100
А причём здесь Инфантильный "зиц-председатель", это не его компетенция.Разве что подискутировать...
Пригожин Женя
1777991653
надеюсь он проиграет выборы лысый ***!
andr45
1777991955
САЛИХОВА 22 августа 2022 «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.»
trener7
1777993322
Чтобы тебя так хоронили.....
Desma
1777993920
Конечно не хочет, поскольку отлучить от кормушки могут на раз-два.
k611
1777997572
Не надо тешить себя иллюзиями. В ближайшее время никто нас не вернёт в международные турниры. Вся Европа на нас окрысилась, с чего бы вдруг они подобрели...
Anton1969
1778009999
Ссыкуны позорные!!!
boris63
1778196812
А наши соплежуи продолжат и дальше ждать, заглядывая в рот гейропе.
