Инфантино отложил снятие бана с России как минимум на год: известна причина

Россия не вернется в международные футбольные турниры до марта 2027 года, несмотря на поддержку десятков стран.

Президент ФИФА Джанни Инфантино не хочет заниматься этим спорным вопросом в преддверии выборов нового главы организации.

Инфантино планирует переизбраться на четвертый срок. До голосования он не хочет принимать решение, которое может резко ударить по его отношениям с европейскими ассоциациями.

Следующий конгресс ФИФА, на котором будут президентские выборы, пройдет 18 марта 2027 года в марокканском Рабате.