Инфантино отложил снятие бана с России как минимум на год: известна причина

Россия не вернется в международные футбольные турниры до марта 2027 года, несмотря на поддержку десятков стран.
Президент ФИФА Джанни Инфантино не хочет заниматься этим спорным вопросом в преддверии выборов нового главы организации.
Инфантино планирует переизбраться на четвертый срок. До голосования он не хочет принимать решение, которое может резко ударить по его отношениям с европейскими ассоциациями.
Следующий конгресс ФИФА, на котором будут президентские выборы, пройдет 18 марта 2027 года в марокканском Рабате.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Инфантино может оказаться единственным кандидатом, как это было в предыдущие две избирательные кампании.
