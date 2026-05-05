  • Экс-игрок «Спартака»: «Над Соболевым угорали, к Глушенкову «приложили руку» в раздевалке»

Экс-игрок «Спартака»: «Над Соболевым угорали, к Глушенкову «приложили руку» в раздевалке»

5 мая, 10:46
13

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Бакалюк поделился историями о нападающих Александре Соболеве и Максиме Глушенкове, которые сейчас выступают за «Зенит».

– Ты застал Соболева. Каким он приехал в «Спартак»?

– Саню под крыло взял не только Джикия, но и Мирзов с Гулиевым. Лидеры снисходительно относились к его промахам. Соболев неуклюжий, и когда не справлялся с каким-то упражнением в зале, над ним угорали – но не ругали.

– Соболев теперь в «Зените» вместе с Глушенковым, который ты тоже помнишь по «Спартаку». Уже тогда Максим был дерзким?

– Ага. Даже есть история. Тедеско как-то решил выпустить Глушенкова на замену. Тот вышел – с ленцой. В одном моменте ему показалось, что партнер – соотечественник – отдал передачу не туда. Мяч мы потеряли.

Надо было бежать в прессинг, а Глушенков этого не сделал. И в итоге получил от команды в раздевалке.

– Словесно?

– Не только. За то, что начал огрызаться. По-отечески приложил руку русский парень, который, по мнению Максима, отдал ему неточный пас. Имени не назову: он по-прежнему играет в «Спартаке».

  • Бакалюк провел 1 матч за «Спартак» в июле 2020 года. Он покинул красно-белых в сентябре 2023-го, отыграв сезон-2022/23 на правах аренды в тульском «Арсенале».
  • Сейчас он выступает в Медиалиге.

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Глушенков Максим Бакалюк Никита
FFR
1777969617
Оказывается Джикия, Мирзов и Гулиев были авторитетами в команде. Джикия и Мирзов особо не проявили себя, а Гулиев даже сломал нос американцу какому-то на дороге, наверное по спец.заданию обнуленного.))
Ответить
ilich55
1777970371
Кто такой этот Никита Бакалюк? Одну минуту провел за основной состав и теперь раздаёт интервью налево и направо.
Ответить
NewLife
1777970588
Позор Бомбардиру, который разводит дешевый срач ради кликбейта. Пробито очередное дно(
Ответить
ziborock
1777971433
Мог бы и назвать имя, страна должна знать своих героев!!! Из нынешних игроков Спартака с Глушенковым играли: Максименко, Зобнин, Мартинс, Уияров, Литвинов и Денисов! Добряков Зобнина и Максименко вычеркиваем как и иностранца Мартинса. Остаются Умяров, Литвинов и Денисов. Учитывая что Умяров в раздевалке один из лидеров, склоняюсь к тому что это он!
Ответить
Цугундeр
1777978560
БакаГлюк.. тыщ пять за сюжетик.)
Ответить
Strig
1777981564
да ладно... всё как везде
Ответить
FWSPM
1777992336
леща прописали пучеглазке
Ответить
