Нагучев высмеял Заболотного, попавшегося на допинге

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев с юмором отреагировал на положительный допинг-тест спартаковца Антона Заболотного.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Ну если Антон Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю…» – написал Нагучев в своем телеграм-канале.