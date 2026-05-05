Нагучев высмеял Заболотного, попавшегося на допинге

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев с юмором отреагировал на положительный допинг-тест спартаковца Антона Заболотного.
34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
«Ну если Антон Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю…» – написал Нагучев в своем телеграм-канале.
- В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
- В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.
- Решение о возможных санкциях к Заболотному будет принято уже после завершения сезона.
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева