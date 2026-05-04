Генич оценил риски «Спартака» из-за допинга Заболотного

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил, как повлияет на «Спартак» допинговый скандал с участием Антона Заболотного.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

«Честно, думаю, это не сильно повлияет на отношения внутри коллектива и их настрой на дерби [с ЦСКА]. Костяк у «Спартака» составляют именно иностранцы. Думаю, им на это как‑то до лампочки.

Может, Антон что‑то случайно и употребил. Но думаю, на всю команду, коллектив это не должно повлиять. Тем более Заболотный не отстранен, он может продолжать тренироваться, завершить сезон вместе со «Спартаком».

Эта новость, как и большинство новостей, проживет день‑два. Когда это стало достоянием общественности, все это обсудили, перетерли, внутри раздевалки, может, чуть подкололи Заболотного.

А потом все, вернулись в работу, пошла тренировка. Думаю, после тренировки уже об этом мало кто вспоминает и переключение достаточно быстро идет», – сказал Генич.