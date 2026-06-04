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Генич сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026

Вчера, 14:47

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о гипотетическом выступлении сборной России на чемпионате мира.

Команда Валерия Карпина не участвовала в отборе ЧМ-2026 из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, действующих с февраля 2022 года.

Четыре года назад вы говорили, что сборная России не вышла бы из группы чемпионата мира. А как насчeт ЧМ-2026?

– Для начала пришлось бы туда отбираться. А это тоже непросто. Скорее всего, этой весной играли бы в европейских стыках.

Там надо одержать две победы в матчах запредельного уровня через три дня на четвeртый. С учeтом интенсивности РПЛ не факт, что футболистам хватило бы сил.

Но если бы мы всe-таки попали в финальный турнир, всe зависело бы от жеребьeвки. Да и от многих других факторов. В Америке надо перестраиваться на другой часовой пояс, климат.

Вполне допускаю, что в плей-офф мы бы не вышли. Я патриотично настроен в отношении сборной. Но нашу суперсерию, когда мы долгое время вообще никому не проигрывали, не надо переоценивать.

Товарищеские матчи нельзя сравнивать даже с отборочными играми крупных турниров. Не говоря уже о финальных стадиях.

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Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Генич Константин
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