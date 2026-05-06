Гурцкая высказался о варианте с Галактионовым для ЦСКА

6 мая, 15:59
4

Агент Тимур Гурцкая считает, что ЦСКА сейчас не сможет найти более сильного российского тренера, чем Михаил Галактионов.

– Ты веришь в то, что группировка Андреев-Поляцкин уже ведет переговоры с ЦСКА по Галактионову?

– Не уверен, что эти лица могут вести от его имени переговоры.

– Почему?

– Он будет сам за себя разговаривать. Сто процентов уверен, что, может быть, они общаются. Может быть, у них приятельские отношения, но за себя Михаил Михайлович будет разговаривать сам.

– То есть считаешь, что Галактионов – это формата ЦСКА тренер.

– Слушай, я облажался с Карпиным. И мне все говорят, что ты вот навязывешь этого сюда, у Карпина не получилось, теперь ты взялся за новое. Мне кажется, что если они хотят делать сильный русский блок, им нужен сильный русский тренер. Учитывая, что наш панда не возвращается, не хочет возвращаться, то сильнее Галактионова они не найдут сегодня.

  • 4 мая исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов после увольнения Фабио Челестини.
  • Срок контракта главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова с нынешним клубом рассчитан до конца 2028 года.

Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
FFR
1778074634
Думаю, что Черчесов и Карпин сильнее Галактионова.
Ответить
gennadiy
1778082689
Языком молоть, не мешки ворочить.
Ответить
Vitaga
1778086906
Галактионов - рыбий глаз. человек без харизмы. такой тренер не будет успешен.
Ответить
