Гурцкая высказался о варианте с Галактионовым для ЦСКА

Агент Тимур Гурцкая считает, что ЦСКА сейчас не сможет найти более сильного российского тренера, чем Михаил Галактионов.

– Ты веришь в то, что группировка Андреев-Поляцкин уже ведет переговоры с ЦСКА по Галактионову?

– Не уверен, что эти лица могут вести от его имени переговоры.

– Почему?

– Он будет сам за себя разговаривать. Сто процентов уверен, что, может быть, они общаются. Может быть, у них приятельские отношения, но за себя Михаил Михайлович будет разговаривать сам.

– То есть считаешь, что Галактионов – это формата ЦСКА тренер.

– Слушай, я облажался с Карпиным. И мне все говорят, что ты вот навязывешь этого сюда, у Карпина не получилось, теперь ты взялся за новое. Мне кажется, что если они хотят делать сильный русский блок, им нужен сильный русский тренер. Учитывая, что наш панда не возвращается, не хочет возвращаться, то сильнее Галактионова они не найдут сегодня.