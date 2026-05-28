Определен фаворит следующего сезона РПЛ

Букмекеры опубликовали котировки на следующий сезон РПЛ. Фаворит – «Зенит».
Коэффициенты выглядят так.
«Зенит» – коэффициент 2,05 на победу;
«Краснодар» – 4,5;
«Спартак» – 6;
ЦСКА – 13;
«Локомотив» – 15;
«Динамо» – 20.
- «Зенит» в минувшем сезоне вернул себе титул спустя год, оставив на втором месте «Краснодар». При этом краснодарцы лидировали вплоть до 29-го тура.
- Это был 100-й сезон «Зенита».
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года. Однако в минувшем сезоне у команды Хуана Карлоса Карседо получилось выиграть FONBET Кубок России.
Источник: «Бомбардир»