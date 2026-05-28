Экс-игрок «Зенита» назвал самое ценное качество Семака

28 мая, 11:29
4

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров высказался о тренерском уровне Сергея Семака, возглавляющего питерцев.

– Многие отмечают, что «Зенит» показывал не чемпионскую игру.

– Не знаю. Я в этом году съездил на стажировку к Сергею Богдановичу – мне очень понравилось, как он работает. Понравилось, как он нашел общий язык со звездами команды, как он выстраивает с ними отношения. Я был несколько дней: как раз они играли две встречи – с «Динамо» и «Локомотивом».

Я глубоко был убежден, что они в этом году доведут дело до чемпионства. Потому что организация игры в обороне была очень хорошая, плюс они взяли Дивеева, который все наладил, организовал, – и они практически голов не пропускали.

– Семак – это самый сильный тренер в РПЛ?

– Не знаю. Тренеры бывают разные: тактический, тренер-психолог, авторитарный, умеющий договариваться с игроками.

Если в глобальном смысле смотреть, все качества тренера брать, думаю, да. За восемь лет в «Зените» он выиграл семь чемпионатов. Полагаю, тяжело кому‑то повторить такой результат. Для меня особенно ценно, что он умеет находить подход к звeздам. За исключением Дурана. Все остальные игроки отрабатывают вложенные деньги.

  • 50-летний Семак возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2030 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Бухаров Александр Семак Сергей
Good_win_ФКСМ
1779962851
самое ценное для мюллера и бо.мжей качество физрука: молча терпит и от мюллера, и от игроков, и никуда не суется...
Ответить
шахта Заполярная
1779963856
Бухарик. Лучший Романцев. Вот кто его повторит. Хотя имея в команде таких игроков как рыба-кухуян, то шансы есть.
Ответить
Прокс
1779964633
Серёга лучший....это точно,а Романцев и весь розовый сброд даже рядом не стоят!!!!
Ответить
Garrincha58
1779986164
Что за бред???
Ответить
