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    Александр Бухаров

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Бухаров
    Состав Без клуба
    Родной город Набережные Челны
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1985 (37 лет)
    Рост 193
    Вес 92
    Стоимость:
    € 300
    тыс
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