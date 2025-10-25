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Александр Бухаров
Александр Бухаров
Завершил карьеру
12 марта 1985 (41), Набережные Челны
#11 | Нападающий
193 см | 92 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Зенита» назвал самое ценное качество Семака
28 мая
4
Бухаров оконфузился при знакомстве с Татьяной Булановой
2025.10.25 00:12
6
Бухаров рассказал, как инцидент с бокалом привел к его уходу из «Ростова» Карпина
2025.10.24 23:36
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале
2025.10.24 22:50
2
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Мне было тяжело»
2025.10.24 21:21
8
Бухаров: «Зенит» – конвейер по убиванию российских футболистов»
2025.10.24 20:08
20
Бухаров объяснил, почему не реализовал свой футбольный потенциал
2025.04.22 15:48
1
Кафанов назвал российского форварда, который был намного талантливее Дзюбы: «Но Артем смог выжать из себя все»
2025.03.25 01:11
4
Видео
Звезда шоу «Удар головой» Шадрина прокомментировала слухи о романе с Бухаровым – ради него она обещала провести эфир в купальнике
2024.07.09 19:35
Бухаров назвал европейскую команду, в которую мог перейти вместо «Зенита»
2023.10.11 13:13
Экс-форвард «Зенита» поставил цель тренировать сборную России и «Рубин»
2023.10.11 10:20
1
Бухаров: «Бердыев в «Ростове» сразу сказал, что будем играть в ЛЧ – быстро сдержал слово»
2023.10.10 20:03
3
Бухаров рассказал о проблемах с алкоголем во времена игры в «Зените»
2023.10.10 13:07
2
Бухаров назвал известного футболиста, с которым ему запретил общаться Бердыев
2023.10.10 11:30
2
Бывший игрок сборной России Бухаров признался, что провел полтора года в рехабе из-за зависимости
2023.10.10 10:10
«Рубин» объявил о назначении Бухарова тренером академии
2023.08.31 13:51
Бухаров может перейти в медиакоманду «Рубина»
2022.07.20 16:46
Бухаров зимой мог перейти в иранский клуб. Сделка сорвалась из-за коронавируса
2020.04.08 15:53
3
Черчесов рассказал, как гол Бухарова спас его от увольнения из сборной России в 2017 году
2019.10.16 23:26
6
Sport24: Бухаров подпишет однолетний контракт с «Сочи»
2019.07.17 14:46
2
«Рубин» объявил об уходе Бухарова
2019.06.17 15:50
13
Бердыев: «К сожалению, Бухаров выбыл до конца сезона»
2019.05.01 13:27
2
Бухаров – о голевой засухе с начала сезона: «Голы придут. Главное, что команда выигрывает»
2018.10.26 08:46
1
Бухаров: «Был готов купить фанатам «Зенита» абонементы – лишь бы они замолчали»
2018.07.29 13:43
5
Бухаров: «В Питере было настолько плохо, что я тратил деньги направо и налево. Депрессия съедала меня»
2018.07.29 12:08
19
Бухаров: «Бердыев спросил: «Саша, сколько ты весишь?». Мне было стыдно – весы показывали 100 килограммов»
2018.07.29 11:50
6
Бухаров: «В «Зените» сложно выступать, если ты не местный»
2018.07.29 10:11
12
Фото
«Рубин» презентовал новичков. Болельщики получили маски с их изображением
2018.07.27 09:54
5
Бердыев: «Когда в 2010 году играли с «Вольфсбургом», даже немцы признавали, что Бухаров сильнее Манджукича»
2018.07.26 17:45
23
Бухаров: «Рад вернуться в «рубиновую» семью»
2018.07.25 19:06
13
1
2
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4
Главные новости
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
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Титов возвращается к тренерской работе
15:50
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
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Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
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У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
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Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
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Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
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