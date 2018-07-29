Бухаров: «В Питере было настолько плохо, что я тратил деньги направо и налево. Депрессия съедала меня»

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров рассказал о времени, проведенном в «Зените». Форвард принадлежал этой команде с 2010 по 2014 годы.

«В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать.

В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель – хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всe закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно», – написал Бухаров.

За «Зенит» игрок провел 54 матча в РФПЛ, забил 11 голов.