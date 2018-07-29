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  • Бухаров: «В Питере было настолько плохо, что я тратил деньги направо и налево. Депрессия съедала меня»

Бухаров: «В Питере было настолько плохо, что я тратил деньги направо и налево. Депрессия съедала меня»

29 июля 2018, 12:08
19

Нападающий «Рубина» Александр Бухаров рассказал о времени, проведенном в «Зените». Форвард принадлежал этой команде с 2010 по 2014 годы.

«В Питере контролировать себя уже не получалось. Мне было так плохо, что я тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут. Мне до сих пор многие должны. Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать.

В 2007-м у меня была травма колена, в тот момент я тоже долго мучился и переживал, но тогда у меня была цель – хотелось вернуться на поле и начать скорее играть, я понимал, что скоро всe закончится. А тут цели не было и казалось, что этот ад будет длиться вечно», – написал Бухаров.

За «Зенит» игрок провел 54 матча в РФПЛ, забил 11 голов.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Бухаров Александр
Комментарии (19)
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Рубик Докоян
1532855815
Бухарову тоже надо присвоить ЗМС ( заслуженный мастер спирта )
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OfaZavr
1532856164
может стоило депрессию побеждать полностью сконцентрировавшись на футболе а не швырянием денег и пускаться во все тяжкие.
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yaran56
1532856881
Брали тебя, Саша, не для того что бы ты играл, а для ослабление Рубина как конкурента. Ты далеко не один попавший в эту пучину, где пропадают игроки, список составит до двух десятков игроков. Твоя команда Рубин, твой тренер Бердыев.
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порт
1532857153
Детский сад.
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yorgenbarenz
1532857867
Смотрю-пенсионеры тоже понурые в магазины ходят,переживают,наверное....
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Lester84
1532859125
Бедолага, расскажи это тем, кому тратить нечего и тем кто живет от зарплаты до зарплаты. Они тебя точно поймут и пожалеют
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ufos73
1532859244
Бухарову надо брошюрку написать, и пусть ее раздают нашим футболистам перед тем как они перейдут к бомжам )))
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val-berezko
1532860216
У нас что,крепостное право? Клюнул на бабки и попал в депрессию. Не грусти -малыш,вырастешь все поймешь. Усехов!
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BarStep
1532863291
У англичан есть поговорка: " Девушка может уехать из деревни..., деревня из девушки не может уехать.." Так, что Саня будь там, где тебе нужно быть..
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zigbert
1532943586
Таких примеров много , когда футболисты сдаются перед обстоятельствами.
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