Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Бухаров - статистика

Завершил карьеру
12 марта 1985 (41), Набережные Челны
#11 | Нападающий
193 см | 92 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
21
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
1 : 1
24.04.2019
Уфа
1' - 33'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2 : 1
21.04.2019
Рубин
79' - 90'
81'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1 : 0
12.04.2019
Рубин
61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
0 : 0
07.04.2019
Арсенал
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1 : 1
30.03.2019
Рубин
60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0 : 2
16.03.2019
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
3 : 0
09.03.2019
Рубин
1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1 : 0
02.03.2019
Ахмат
1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
1 : 2
09.12.2018
Рубин
84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
11.11.2018
Локомотив
1' - 78'
65'
77'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
1 : 0
05.11.2018
Рубин
62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
1 : 1
29.10.2018
Спартак
76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
0 : 0
20.10.2018
Рубин
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 0
06.10.2018
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2 : 1
01.10.2018
Крылья Советов
64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 2
22.09.2018
Рубин
46' - 90'
83'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 0
15.09.2018
Енисей
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 1
31.08.2018
Рубин
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1 : 1
25.08.2018
ЦСКА
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0 : 1
13.08.2018
Зенит
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 1
03.08.2018
Рубин
19' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2018
Краснодар
72' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+