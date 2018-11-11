|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|21
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2019
|1' -33'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|21.04.2019
|79' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Рубин (Казань)
|81'
|12.04.2019
|61' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Рубин (Казань)
|07.04.2019
|64' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|30.03.2019
|60' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Рубин (Казань)
|16.03.2019
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.03.2019
|1' -71'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Рубин (Казань)
|02.03.2019
|1' -82'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|09.12.2018
|84' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:2
|Рубин (Казань)
|11.11.2018
|1' -78'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|65' 77'
|05.11.2018
|62' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Рубин (Казань)
|29.10.2018
|76' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Спартак (Москва)
|20.10.2018
|90' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Рубин (Казань)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|01.10.2018
|64' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|22.09.2018
|46' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Рубин (Казань)
|83'
|15.09.2018
|72' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|31.08.2018
|77' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Рубин (Казань)
|25.08.2018
|73' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|13.08.2018
|1' -46'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.08.2018
|19' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|29.07.2018
|72' -90'
|Рубин (Казань)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)