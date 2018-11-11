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    Александр Бухаров - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Бухаров
    Состав Без клуба
    Родной город Набережные Челны
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1985 (37 лет)
    Рост 193
    Вес 92
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 21 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2019 1' -33' Рубин (Казань) 1:1 Уфа (Уфа)
    21.04.2019 79' -90' Урал (Екатеринбург) 2:1 Рубин (Казань)
    81'
    12.04.2019 61' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Рубин (Казань)
    07.04.2019 64' -90' Рубин (Казань) 0:0 Арсенал (Тула)
    30.03.2019 60' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Рубин (Казань)
    16.03.2019 1' -90' Рубин (Казань) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.03.2019 1' -71' ЦСКА (Москва) 3:0 Рубин (Казань)
    02.03.2019 1' -82' Рубин (Казань) 1:0 Ахмат (Грозный)
    09.12.2018 84' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Рубин (Казань)
    11.11.2018 1' -78' Рубин (Казань) 0:0 Локомотив (Москва)
    65' 77'
    05.11.2018 62' -90' Оренбург (Оренбург) 1:0 Рубин (Казань)
    29.10.2018 76' -90' Рубин (Казань) 1:1 Спартак (Москва)
    20.10.2018 90' -90' Уфа (Уфа) 0:0 Рубин (Казань)
    06.10.2018 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    01.10.2018 64' -90' Рубин (Казань) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    22.09.2018 46' -90' Арсенал (Тула) 2:2 Рубин (Казань)
    83'
    15.09.2018 72' -90' Рубин (Казань) 1:0 Енисей (Красноярск)
    31.08.2018 77' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Рубин (Казань)
    25.08.2018 73' -90' Рубин (Казань) 1:1 ЦСКА (Москва)
    13.08.2018 1' -46' Рубин (Казань) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.08.2018 19' -90' Динамо (Москва) 1:1 Рубин (Казань)
    29.07.2018 72' -90' Рубин (Казань) 2:1 Краснодар (Краснодар)
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