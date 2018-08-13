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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 13 августа 2018
Рубин
13.08.2018, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
78'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
86'
Замена
А. Анюков
️️️️
Р. Мак
84'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Ерохин
Желтая карточка
И. Коновалов
73'
71'
Вторая желтая
Д. Кузяев
64'
Желтая карточка
Д. Кузяев
54'
Желтая карточка
М. Мевля
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
О. Шатов
Замена
Р. Шекари
️️️️
А. Бухаров
46'
Замена
В. Устинов
️️️️
Ф. Кудряшов
45'
+1
Травма
Ф. Кудряшов
45'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
15
Чико
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
81
Реза Шекари
ЛВ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-2-1-2
35
Джанаев
15
Чико
28
Сорокин
44
Навас
30
Кудряшов
88
Камболов
28
Могилевец
17
Коновалов
19
Байрамян
20
Азмун
11
Бухаров
4-1-2-2-1
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
32
Мевля
3
Набиуллин
5
Паредес
16
Нобоа
14
Кузяев
27
Шатов
21
Мак
22
Дзюба
11
Бухаров
81
Шекари
81
Шекари
11
Бухаров
30
Кудряшов
19
Устинов
19
Устинов
30
Кудряшов
21
Мак
22
Анюков
22
Анюков
21
Мак
27
Шатов
21
Ерохин
21
Ерохин
27
Шатов
22
Дзюба
91
Заболотный
91
Заболотный
22
Дзюба
Остались в запасе
Рубин
Зенит
97
Никита Голдобин
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
97
Никита Голдобин
ЛВ
32
Иван Коновалов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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