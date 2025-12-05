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Вторая Лига Б группа 4
Команды
КДВ
Игорь Коновалов
€ 350 тыс
Игорь Коновалов
КДВ
8 июля 1996 (30)
#17 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
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Фото
Воспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
5 сентября
2
Фото
«Черноморец» Евсеева подписал воспитанника «Спартака»
2025.12.05 16:45
1
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов среди российских футболистов
2024.10.18 19:19
2
Фото
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
2024.01.26 12:35
1
Официально: «Урал» арендовал Коновалова у «Рубина»
2022.06.17 14:52
1
Иванов разозлился на журналиста из-за вопроса о переходе Коновалова в «Урал»
2022.06.17 10:57
Игнатьев, Йевтич и еще пять футболистов вернулись в «Рубин» из аренды
2022.06.09 14:46
1
«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
2022.05.31 12:19
2
Фото
Баринов, Уткин, Сергеев и Заболотный – в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.12.14 16:03
2
ЭСК РФС – об удалении Соболева: «Он не предпринял ничего, чтобы избежать контакта. Здоровье соперника было под угрозой»
2021.12.09 20:16
4
Коновалов избежал серьезной травмы после фола Соболева
2021.12.06 20:42
1
Видео
«Ахмат» показал травмированную после фола Соболева ногу Коновалова
2021.12.04 18:44
28
Идову, Набиуллин, Мирзов – в основе «Химок» на матч с «Ахматом»; Уциев, Тимофеев, Коновалов сыграют у гостей
2021.10.17 16:03
Тедеев на дебютный матч в «Ростове» выставил Баштуша, Осипенко, Альмквиста; Семенов, Коновалов, Уткин сыграют у «Ахмата»
2021.09.26 15:41
1
Фото
«Ахмат» арендовал Коновалова у «Рубина»
2021.07.12 17:57
Коновалов – об 1:2 с ЦСКА: «Не думаю, что мы были хуже. Имели шансы выиграть этот матч»
2021.04.09 10:38
2
Фото
«Арсенал» арендовал полузащитника «Рубина» Коновалова до конца сезона
2021.01.12 21:58
«СЭ»: «Арсенал» прервал аренду Кадири и заменит его Кононоваловым из «Рубина»
2021.01.04 19:55
«Локомотив» претендует на Коновалова из «Рубина». В нем видят замену для Баринова
2020.08.25 00:21
5
Игорь Коновалов: «Слуцкий не дает скучать. Каждый день какие-то истории»
2020.04.07 23:33
4
Игорь Коновалов: «Не исключаю, что масштабы пандемии коронавируса преувеличены»
2020.04.07 22:07
Журналист Карпов: «Динамо» – главный претендент на полузащитника «Рубина» Коновалова»
2019.11.21 00:39
Хавбек «Рубина» Коновалов: «Пора купить «Футбольный менеджер» и продать себя в «Барселону»
2019.11.13 15:46
2
«Динамо» предлагает за Коновалова 3 миллиона. «Рубин» хочет 5
2019.06.12 16:59
5
«Чемпионат»: «Динамо» сделало «Рубину» предложение о трансфере Коновалова
2019.05.30 11:33
7
Журналист Карпов: «Зенит» может подписать двух игроков «Рубина»
2019.05.11 11:36
22
«Зенит» интересуется хавбеком «Рубина» Коноваловым. Клуб рассматривает его на замену Паредесу
2019.01.16 21:56
13
Коновалов: «Приятно слышать об интересе «Спартака» и «Зенита», но я – игрок «Рубина»
2018.12.20 13:45
5
«Реальное время»: Игорь Коновалов и Сорокин могут перейти из «Рубина» в «Спартак»
2018.12.05 10:07
22
1
2
Главные новости
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
5
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
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Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
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