Коновалов: «Приятно слышать об интересе «Спартака» и «Зенита», но я – игрок «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов сказал, что ему приятно слышать об интересе «Спартака» и «Зенита» к своей персоне.

Информация о возможном переходе 22-летнего футболиста в петербургский клуб появилась 9 ноября. О том, что хавбек может перебраться в Москву, СМИ сообщили 5 декабря.

«У меня контракт с «Рубином», остальное решать руководству и главному тренеру. Слухи об интересе «Спартака» и «Зенита», конечно, приятны. Это большие клубы, но не более того. Я игрок «Рубина». Меня здесь всe устраивает, и моя задача – играть. Переходами пусть занимаются другие люди.

В детстве я выбрал «Спартак» и ни капли не пожалел. Я болел за него, ходили на матчи с ребятами. Но мы же маленькими были. Сейчас не вижу смысла всерьeз рассуждать о вариантах. В любой ситуации определяющий фактор – игровая практика. По этой причине я и приехал в Казань», – сказал Коновалов.

В текущем сезоне Коновалов провел за казанскую команду 16 матчей в РПЛ и кубке России, отметившись одним мячом и четырьмя голевыми передачами.