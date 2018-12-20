Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Коновалов: «Приятно слышать об интересе «Спартака» и «Зенита», но я – игрок «Рубина»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов сказал, что ему приятно слышать об интересе «Спартака» и «Зенита» к своей персоне.

    Информация о возможном переходе 22-летнего футболиста в петербургский клуб появилась 9 ноября. О том, что хавбек может перебраться в Москву, СМИ сообщили 5 декабря.

    «У меня контракт с «Рубином», остальное решать руководству и главному тренеру. Слухи об интересе «Спартака» и «Зенита», конечно, приятны. Это большие клубы, но не более того. Я игрок «Рубина». Меня здесь всe устраивает, и моя задача – играть. Переходами пусть занимаются другие люди.

    В детстве я выбрал «Спартак» и ни капли не пожалел. Я болел за него, ходили на матчи с ребятами. Но мы же маленькими были. Сейчас не вижу смысла всерьeз рассуждать о вариантах. В любой ситуации определяющий фактор – игровая практика. По этой причине я и приехал в Казань», – сказал Коновалов.

    В текущем сезоне Коновалов провел за казанскую команду 16 матчей в РПЛ и кубке России, отметившись одним мячом и четырьмя голевыми передачами.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2018 13:45
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 8 часов назад

      У Курбана с " Зенитом" давно налаженные деловые связи. Никто столько не продал игроков в " Зенит" как он. Поэтому вероятность увидеть Коновалова в клубе на Неве шансов больше, чем в каком другом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Spinorr 10 часов назад

      Оздоев и Наби ушли из Рубина, и что? Игровая практика на нуле, прогресса никакого. Первый, на мой взгляд, уже перестал расти как игрок.
      Так и Коновалов, перейдя в другой клуб, перестанет расти. разве что можно рассматривать переход к Ганчаренко.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2082

      Спартач80 > Spinorr 10 часов назад

      Ну тот же Бакаев был списан в аренду,а у Кононова вырос и нужен команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +757

      ухоженный крокодил 11 часов назад

      Зачем он Зениту. Еще один, просиживать на лавке?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1375

      vka1970 12 часов назад

      Опять одни слухи....
      Не межсезонье, а новогодний базар какой то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8626

      афоня72 12 часов назад

      В детстве я выбрал «Спартак» и ни капли не пожалел....
      А сейчас выберу Зенит,- продолжит игрок!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      SIRIUS 2002 > афоня72 12 часов назад

      И мёртво сел на скамейку!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru