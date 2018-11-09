«Зенит» планирует подписать зимой Луана, Игоря Коновалова и лучшего бомбардира чемпионата Чехии Комличенко

Зенит ищет новую жертву чтобы загубить карьеру видимо, надеюсь у Коляна и Игоряна мозги есть и они выберут остаться в своих клубах чтобы прогрессировать и дальше Коновалов у Бердыева..
а Комличенко в отличной система галицкого и мусаева в краснодаре тем более краснодарская команда в этом сезоне может и чемп выиграть и в лиге вропы далеко пройти
Стали известны трансферные планы «Зенита» на зимнее окно. Сине-бело-голубые могут подписать нападающего «Гремио» Луана, которого некоторое время назад пытался приобрести «Спартак».
Зенитовцам также интересен полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов. В текущем сезоне РПЛ футболист провел 12 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Кроме того, «Зенит» следит за форвардом чешской «Млады Болеслав» Николаем Комличенко. Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Чехии.