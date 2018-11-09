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    «Зенит» планирует подписать зимой Луана, Игоря Коновалова и лучшего бомбардира чемпионата Чехии Комличенко

    Стали известны трансферные планы «Зенита» на зимнее окно. Сине-бело-голубые могут подписать нападающего «Гремио» Луана, которого некоторое время назад пытался приобрести «Спартак».

    Зенитовцам также интересен полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов. В текущем сезоне РПЛ футболист провел 12 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Кроме того, «Зенит» следит за форвардом чешской «Млады Болеслав» Николаем Комличенко. Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Чехии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 20:38
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +31

      ЭкспертФутбола 9 декабря 2018, 12:57

      Зенит ищет новую жертву чтобы загубить карьеру видимо, надеюсь у Коляна и Игоряна мозги есть и они выберут остаться в своих клубах чтобы прогрессировать и дальше Коновалов у Бердыева..
      а Комличенко в отличной система галицкого и мусаева в краснодаре тем более краснодарская команда в этом сезоне может и чемп выиграть и в лиге вропы далеко пройти

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 10 ноября 2018, 01:41

      По мне так Игорь Коновалов единственный из списка кого стоило бы купить. Лучше бы продали Кранневитера, Эрнани, Нету, Мевлю, Оздоева, Тепентьева и Заболотного и купили бы Скопинцева, Живоглядова, центрального защитника, например, Вальдемара Антона, также было бы неплохо приобрести хорошего забивного нападающего и качественного опорника.

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      Рейтинг: +31

      ЭкспертФутбола > spaike 9 декабря 2018, 12:54

      не легче тогда купить Иско, месси, хуммельса и Хамеса Родригеса с такими твоими аппетитами?

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      Рейтинг: +29203

      JTherry 9 ноября 2018, 23:49

      с такими бабосами могли бы у Спартака Рошу выкупить за 15 миллионофф евроффф))))

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 9 ноября 2018, 22:41

      Нашли тоже какому источнику доверять! Слушайте сюда,- предложения сделаны: Рамосу, Азару и Месси. Месси вчера отказался, поэтому поиск нападающего продолжается. Просился Ибра, но ему честно сказали что он староват.

      -1
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 9 ноября 2018, 22:28

      Луана-хорошо,Коновалов-неплохо,но Комличенко то,что Вам плохого сделал???

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      Рейтинг: +1297

      compka 9 ноября 2018, 22:27

      Только в обмен на Нобоа !!! Кристиану в других клубах не везет, то травмы, то еще что-то.

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      Рейтинг: +209

      Горький565 9 ноября 2018, 22:22

      С такими бабосами можно сборную мира собрать , менеджмент нулевой..

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 22:14

      Уж говорили бы сразу кто еще интересен.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 ноября 2018, 22:03

      Самая правдивая новость про Коновалова, зина просто не способна существовать без загубленных игроков из Рубина )))))))

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 9 ноября 2018, 21:26

      Комличенко игрок Краснодара находится в аренде в Чехии-- бабки вперед!

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