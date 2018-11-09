«Зенит» планирует подписать зимой Луана, Игоря Коновалова и лучшего бомбардира чемпионата Чехии Комличенко

Стали известны трансферные планы «Зенита» на зимнее окно. Сине-бело-голубые могут подписать нападающего «Гремио» Луана, которого некоторое время назад пытался приобрести «Спартак».

Зенитовцам также интересен полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов. В текущем сезоне РПЛ футболист провел 12 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Кроме того, «Зенит» следит за форвардом чешской «Млады Болеслав» Николаем Комличенко. Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Чехии.