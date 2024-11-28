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Чехия. Шанс Лига
Команды
Млада Болеслав
€ 3 млн
Млада Болеслав
Млада-Болеслав
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски стадион
Сайт:
http://www.fkmb.cz/
Тренер:
Марек Кулик
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Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Фото
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
2020.06.06 23:58
1
Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола
2020.06.06 21:40
5
Первая лига. Автогол Татаева не позволил «Младе Болеслав» вдесятером победить «Слован»
2020.06.06 20:59
1
Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
2020.05.30 21:32
Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет»
2020.04.09 14:27
2
Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»
2020.03.24 14:38
«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч
2020.01.30 10:20
7
Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»
2020.01.28 10:51
4
«Краснодар» получил порядка 68 миллионов рублей за трансфер Комличенко в «Динамо»
2020.01.25 21:47
4
Фото
Официально: Комличенко перешел в «Динамо»
2020.01.25 20:35
25
«СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера
2020.01.25 15:23
7
«Чемпионат»: Комличенко успешно прошeл медосмотр в «Динамо»
2020.01.25 12:21
8
«Чемпионат»: Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»
2020.01.24 13:48
6
«Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом
2020.01.24 11:18
«Чемпионат»: Комличенко подпишет с «Динамо» контракт на 4,5 года. Завтра он пройдет медосмотр
2020.01.24 00:35
3
«СЭ»: Комличенко перейдет в «Динамо» за 3,5 миллиона
2020.01.23 22:15
4
Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко
2020.01.19 13:22
3
«СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления
2020.01.14 20:36
5
Кубок Типспорт. Гол Татаева помог «Младе Болеслав» сыграть вничью со «Спартой-2», Комличенко и Григорян вышли в старте
2020.01.12 16:59
Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин»
2020.01.11 00:23
7
«Чемпионат»: «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым
2020.01.10 15:48
8
«СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо»
2020.01.10 13:10
5
Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко
2020.01.10 12:14
16
«Краснодар» отдал полузащитника Григоряна в аренду в «Младу Болеслав»
2020.01.04 01:30
2
Metaratings: ЦСКА планирует возобновить переговоры с «Младой» по Комличенко
2019.12.25 09:20
5
1
2
3
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5
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