- 1 сентября 2021
- 12:53 Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать» 9
- 5 июля 2021
- 07:39 Фото Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию» 3
- 8 февраля 2021
- 16:49 Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию» 3
- 10 июня 2020
- 21:35 Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу 1
- 6 июня 2020
- 23:58 Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник» 1
- 21:40 Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола 6
- 20:59 Первая лига. Автогол Татаева не позволил «Младе Болеслав» вдесятером победить «Слован» 1
- 30 мая 2020
- 21:32 Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
- 9 апреля 2020
- 14:27 Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет» 2
- 24 марта 2020
- 14:38 Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»
- 30 января 2020
- 10:20 «Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч 7
- 28 января 2020
- 10:51 Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность» 4
- 25 января 2020
- 21:47 «Краснодар» получил порядка 68 миллионов рублей за трансфер Комличенко в «Динамо» 4
- 20:35 Фото Официально: Комличенко перешел в «Динамо» 26
- 15:23 «СЭ»: Семин хотел подписать Комличенко в «Локомотив», но в клубе отказались от трансфера 7
- 12:21 «Чемпионат»: Комличенко успешно прошeл медосмотр в «Динамо» 8
- 24 января 2020
- 13:48 «Чемпионат»: Комличенко проходит медосмотр в «Динамо» 6
- 11:18 «Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом
- 00:35 «Чемпионат»: Комличенко подпишет с «Динамо» контракт на 4,5 года. Завтра он пройдет медосмотр 3
- 23 января 2020
- 22:15 «СЭ»: Комличенко перейдет в «Динамо» за 3,5 миллиона 7
- 19 января 2020
- 13:22 Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко 3
- 14 января 2020
- 20:36 «СЭ»: Комличенко сообщил «Динамо» условия перехода, клуб взял время на размышления 6
- 12 января 2020
- 16:59 Кубок Типспорт. Гол Татаева помог «Младе Болеслав» сыграть вничью со «Спартой-2», Комличенко и Григорян вышли в старте
- 11 января 2020
- 00:23 Слуцкий отказался комментировать возможный переход Комличенко в «Рубин» 7
- 10 января 2020
- 15:48 «Чемпионат»: «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым 8
- 13:10 «СЭ»: «Рубин» – главный претендент на Комличенко. Форвардом интересуются «Локо» и «Динамо» 5
- 12:14 Журналист Егоров: «Рубин» уведомил «Младу» о желании начать переговоры по Комличенко 16