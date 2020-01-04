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  • «Краснодар» отдал полузащитника Григоряна в аренду в «Младу Болеслав»

«Краснодар» отдал полузащитника Григоряна в аренду в «Младу Болеслав»

4 января 2020, 01:30
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Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Младе Болеслав». Чехи взяли игрока в аренду до конца года.

«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – пишет пресс-служба южан.

  • Сейчас в «Младе Болеслав» выступают два других воспитанника «Краснодара» – Алексей Татаев и Николай Комличенко.
  • «Краснодар-2» в ФНЛ идет 12-м.
  • «Млада Болеслав» в чемпионате Чехии занимает седьмое место.

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Млада Болеслав Краснодар Григорян Арутюн
Комментарии (2)
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Cubinec1989
1578119996
Краснодар фарм клуб Млады?))
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Etiainen
1578122637
просто в топ чемп едет)
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