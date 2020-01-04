«Краснодар» отдал полузащитника Григоряна в аренду в «Младу Болеслав»

Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Младе Болеслав». Чехи взяли игрока в аренду до конца года.

«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – пишет пресс-служба южан.