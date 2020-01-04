«Краснодар» отдал полузащитника Григоряна в аренду в «Младу Болеслав»

Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Младе Болеслав». Чехи взяли игрока в аренду до конца года.
«Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – пишет пресс-служба южан.
- Сейчас в «Младе Болеслав» выступают два других воспитанника «Краснодара» – Алексей Татаев и Николай Комличенко.
- «Краснодар-2» в ФНЛ идет 12-м.
- «Млада Болеслав» в чемпионате Чехии занимает седьмое место.
Источник: официальный сайт «Краснодара»