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    «Краснодар» отдал полузащитника Григоряна в аренду в «Младу Болеслав»

    Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Младе Болеслав». Чехи взяли игрока в аренду до конца года.

    «Руководство ФК «Краснодар» надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», – пишет пресс-служба южан.

    • Сейчас в «Младе Болеслав» выступают два других воспитанника «Краснодара» – Алексей Татаев и Николай Комличенко.
    • «Краснодар-2» в ФНЛ идет 12-м.
    • «Млада Болеслав» в чемпионате Чехии занимает седьмое место.

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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