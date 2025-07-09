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РПЛ 2026/2027
Команды
Оренбург
Алексей Татаев
€ 700 тыс
Алексей Татаев
Оренбург
8 октября 1998 (27), Цхинвал
#5 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
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Трансферы
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
19 сентября
6
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
18 сентября
2
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
17 сентября
5
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
2025.07.09 15:59
4
Защитник «Оренбурга» сломал лицевую кость в единоборстве с Виллианом Рошей
2025.04.13 13:06
Фото
«Оренбург» переманил воспитанника «Краснодара»
2025.01.08 20:08
2
Комментатор Андронов жестко отреагировал на халатность «Алании», забывшей заявить основного игрока
2024.03.07 23:54
«Алания» забыла заявить защитника, которого наигрывали в основе на зимних сборах
2024.03.05 20:00
1
Татаев: «Если бы я остался в Чехии, меня бы убили. Там русских камнями закидывают»
2022.05.10 21:47
Татаев: «Каждое 1 сентября весь Беслан плачет. Можно даже услышать этот плач»
2021.09.01 17:32
1
Татаев: «Был близок к переходу в «Зенит». Но это не интересно – легкое чемпионство, легкая медаль»
2021.09.01 14:58
4
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Фото
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
2020.06.06 23:58
1
Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола
2020.06.06 21:40
5
Первая лига. Автогол Татаева не позволил «Младе Болеслав» вдесятером победить «Слован»
2020.06.06 20:59
1
Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
2020.05.30 21:32
Семь российских футболистов примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»
2020.05.09 15:22
Защитник «Млада-Болеслава» Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию ближайшие 6-7 лет»
2020.04.09 14:27
2
Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»
2020.03.24 14:38
«Млада Болеслав» выкупила у «Краснодара» Татаева за 600 тысяч
2020.01.30 10:20
7
Кубок Типспорт. Гол Татаева помог «Младе Болеслав» сыграть вничью со «Спартой-2», Комличенко и Григорян вышли в старте
2020.01.12 16:59
Татаев: «Комличенко готов уехать во Францию? Подробностей не знаю, но варианты есть»
2019.12.17 14:45
1
Татаев: «Контракт с «Младой» – отличная возможность зацепиться за клубы ведущих чемпионатов»
2019.12.11 19:24
1
Фото
«Млада Болеслав» выкупила контракт Татаева у «Краснодара»
2019.12.11 17:44
3
Татаев: «Когда я только приехал в «Краснодар», друзья посмеивались, «дрыщом» называли»
2019.11.02 11:00
Комличенко: «В этом сезоне Татаев становится одним из лидеров «Млады Болеслав»
2019.10.31 11:15
1
Комличенко и Татаев помогли «Младе Болеслав» пробиться в 1/4 финала Кубка Чехии
2019.10.30 19:24
1
1
2
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Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
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Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
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3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
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Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
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