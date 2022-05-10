Татаев: «Если бы я остался в Чехии, меня бы убили. Там русских камнями закидывают»

Защитник «Алании» Алексей Татаев высказался об уходе из чешской «Млады Болеслав» летом 2021 года.
— Не жалеешь о своем решении перейти в ФНЛ?
— Нет, я никогда не жалею о своих выборах. Бывает, что что-то идет не так, бывает травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше.
— В интервью ты уже объяснял почему уехал из Европы, но все-таки...
— Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал.
— Думаешь, что могло бы быть так радикально?
— Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают.
— Реально?
— Я серьезно говорю, я общаюсь с белорусами, русскими, которые сейчас там. С этим все тяжко. С тем же Назаровым (играл за чешский «Богемианс» – прим. «Бомбардира») расторгли контракт. Я бы тоже сейчас без клуба остался.
- Татаев – воспитанник «Краснодара».
- В начале 2020-го он перешел в «Млада Болеслав».
- Летом 2021-го он подписал контракт с «Аланией».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?