Татаев: «Если бы я остался в Чехии, меня бы убили. Там русских камнями закидывают»

Защитник «Алании» Алексей Татаев высказался об уходе из чешской «Млады Болеслав» летом 2021 года.

— Не жалеешь о своем решении перейти в ФНЛ?

— Нет, я никогда не жалею о своих выборах. Бывает, что что-то идет не так, бывает травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше.

— В интервью ты уже объяснял почему уехал из Европы, но все-таки...

— Ну представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал.

— Думаешь, что могло бы быть так радикально?

— Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают.

— Реально?

— Я серьезно говорю, я общаюсь с белорусами, русскими, которые сейчас там. С этим все тяжко. С тем же Назаровым (играл за чешский «Богемианс» – прим. «Бомбардира») расторгли контракт. Я бы тоже сейчас без клуба остался.

Татаев – воспитанник «Краснодара».

В начале 2020-го он перешел в «Млада Болеслав».

Летом 2021-го он подписал контракт с «Аланией».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?