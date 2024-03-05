Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Алания» забыла заявить защитника, которого наигрывали в основе на зимних сборах

    «Алания» забыла заявить защитника, которого наигрывали в основе на зимних сборах

    Журналист Сергей Ильев сообщил, что Алексея Татаева не оказалось в заявке «Алании» на вторую часть сезона-2023/24.

    Центрального защитника наигрывали в основе на зимних сборах, но забыли зарегистрировать его.

    Главный тренер «Алании» Евгений Калешин узнал об этом перед матчем с «Нефтехимиком» и был вынужден срочно менять стартовый состав.

    Без Татаева владикавказская команда была разгромлена со счетом 0:3.

    Более того, 25-летний футболист, вернувшийся в декабре из аренды в «Окжетпесе», теперь требует расторжения контракта с выплатой ему неустойки.

    Новости по теме
    «Нефтехимик» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
    «Нефтехимик» – «Алания»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
    Тедеев заявил, что «Спартак» выиграл сезон-1996 благодаря изменению регламента 24
    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2024 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+