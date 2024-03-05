«Алания» забыла заявить защитника, которого наигрывали в основе на зимних сборах

Журналист Сергей Ильев сообщил, что Алексея Татаева не оказалось в заявке «Алании» на вторую часть сезона-2023/24.

Центрального защитника наигрывали в основе на зимних сборах, но забыли зарегистрировать его.

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин узнал об этом перед матчем с «Нефтехимиком» и был вынужден срочно менять стартовый состав.

Без Татаева владикавказская команда была разгромлена со счетом 0:3.

Более того, 25-летний футболист, вернувшийся в декабре из аренды в «Окжетпесе», теперь требует расторжения контракта с выплатой ему неустойки.