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  • Татаев: «Комличенко готов уехать во Францию? Подробностей не знаю, но варианты есть»

Татаев: «Комличенко готов уехать во Францию? Подробностей не знаю, но варианты есть»

17 декабря 2019, 14:45
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Защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев сообщил, что форвард чешской команды Николай Комличенко зимой может перебраться в Лигу 1.

«Правда ли, что Комличенко готов уехать во Францию? Подробностей не знаю, но варианты есть. Знаю от ребят, что здесь на каждую игру прилетают скауты из разных стран, так что в этом нет ничего удивительного. Уедет ли он из Чехии зимой? Посмотрим, все возможно. Откроется трансферный рынок, и предложение может сделать кто угодно.

Настроен ли он остаться в Европе? Он хочет играть в топ-клубе, а откуда он будет, увидим», – сказал Татаев.

  • Комличенко выступает за «Младу Болеслав» с лета 2017 года.
  • В активе нападающего 45 голов и 13 ассистов в 72 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3,7 миллиона евро.

Источник: RT
Чехия. Синот Лига Франция. Лига 1 Млада Болеслав Комличенко Николай Татаев Алексей
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