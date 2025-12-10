Петржела ответил, загнивает ли Европа

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не согласен с тезисом, что в Европе падает уровень жизни.

«В Чехии ничего не стало хуже по сравнению с тем, что было до СВО. Это неправда, что Европа загнивает. Жить можно нормально. Здесь много украинцев и русских, и никаких проблем я не вижу», – сказал Петржела.