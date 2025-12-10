Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петржела ответил, загнивает ли Европа

Сегодня, 00:16
3

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела не согласен с тезисом, что в Европе падает уровень жизни.

«В Чехии ничего не стало хуже по сравнению с тем, что было до СВО. Это неправда, что Европа загнивает. Жить можно нормально. Здесь много украинцев и русских, и никаких проблем я не вижу», – сказал Петржела.

  • Властимил Петржела был главным тренером «Зенита» в 2003–2006 годах.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Сборная страны проводит только товарищеские матчи.

Еще по теме:
Петржела назвал тренера, которого нужно вернуть «Динамо»: «Его увольнение было ошибкой» 3
Петржела – о словах Станковича про уход из «Спартака»: «Тогда он не тренер» 3
Петржела назвал слова Семака «глупой отмазкой» 2
Источник: Sport24
Чехия. Шанс Лига Петржела Властимил
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765315833
ещё как загнивает. имею в виду наплыв беженцев из определённой религии, которых ранее принимали с радостными объятьями. в итоге дошло до того, что немцев (как в "собачьем сердце", профессор преображенский) принуждают отдать часть комнат в пользу их таборов (а они же не умеют плодиться по 1-2 штуки, сразу десятком селятся и выживают самих немцев). в англии в школах уже вводится запрет на свинину, швеция вся почернела нафиг. да и у нас не лучше, благодаря дезеувскому правительству, чернота уже везде пролезла и освоилась, даже на севере.
Ответить
Главные новости
Отставка в РПЛ, увольнение Тихонова, зарплата Соболева, реконструкция «Лукойл Арены» и другие новости
01:16
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)
01:01
2
Только один российский клуб встретит Новый год на сборах
00:45
Петржела ответил, загнивает ли Европа
00:16
3
Титов объяснил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:05
2
Агент прокомментировал будущее спартаковца Денисова
Вчера, 23:52
1
В России определили комментатора года
Вчера, 23:22
5
«Спартак» реконструирует «Лукойл Арену»
Вчера, 23:09
5
71-летний Тарханов близок к возвращению к тренерской работе
Вчера, 22:32
3
Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме
Вчера, 22:16
3
Все новости
Все новости
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
13 ноября
2
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
15 августа
3
ФотоБывший форвард ЦСКА стал лучшим игроком и бомбардиром чешской ФНЛ
26 мая
1
Сын Буффона будет играть не за Италию
22 марта
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Кински объяснил, почему у Ярошика нет шансов получить работу в Чехии
2024.05.15 20:15
1
Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»
2024.01.23 23:24
6
ФотоПетр Чех перешел в хоккейный клуб из Северной Ирландии
2023.11.15 20:02
2
Игроки чешского клуба получили 16 желтых карточек за минуту
2023.11.07 19:03
1
ВидеоКухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
ФотоЭкс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
2022.01.17 10:28
4
Форвард «Славии» Кухта перейдет в «Локомотив». Сумма трансфера – 5 миллионов («СЭ»)
2022.01.05 15:10
7
ФотоТатаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
38-летний Барош объявил о завершении карьеры
2020.07.04 08:33
1
ФотоВ возрасте 40 лет умер экс-игрок сборной Словакии Чишовски
2020.06.28 13:07
2
ФотоПражская «Славия» стала чемпионом Чехии
2020.06.25 07:53
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Первая лига. «Млада Болеслав» пропустила семь голов от «Виктории», Татаев пропустил матч из-за дисквалификации
2020.05.30 21:32
«Когда я узнал, меня охватила паника». Владелец пражской «Спарты» заразился коронавирусом
2020.03.30 14:50
Татаев: «В Чехии сильно преувеличивают проблему с коронавирусом. В России люди относятся спокойнее»
2020.03.24 14:38
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом
2020.01.24 11:18
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
2
ФАН: «Нант» готов купить Комличенко
2019.12.24 14:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 