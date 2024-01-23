Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»

«Динамо» на сборе в Катаре победило в товарищеском матче словацкий «Слован» (2:1).

Проведение матча словаков с россиянами повлекло за собой реакцию в Чехии. Как пишет издание iSport.cz, на днях должна была состояться встреча «Слована» с пражской «Славией», однако чехи отказались играть.

«Речь не о политике, а о человеческих ценностях, это очевидно», – сказал директор по стратегическим коммуникациям «Славии» Якуб Сплавец.