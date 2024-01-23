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    • Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»

    Чешская «Славия» отказалась играть со «Слованом», который провел матч с «Динамо»

    «Динамо» на сборе в Катаре победило в товарищеском матче словацкий «Слован» (2:1).

    Проведение матча словаков с россиянами повлекло за собой реакцию в Чехии. Как пишет издание iSport.cz, на днях должна была состояться встреча «Слована» с пражской «Славией», однако чехи отказались играть.

    «Речь не о политике, а о человеческих ценностях, это очевидно», – сказал директор по стратегическим коммуникациям «Славии» Якуб Сплавец.

    • «Динамо» обнародовало «Слован» как соперника по товарищескому матчу за несколько минут до стартового свистка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2024 23:24
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