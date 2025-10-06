Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергея Семака нужно уволить из клуба.
«Зенит» может легко стать чемпионом, несмотря на потерю очков в матче с «Акроном». До конца сезона ещe много времени.
Я бы обязательно уволил Семака на месте руководства, он уже давно работает в клубе, а команде сейчас нужен новый импульс», – сказал Петржела.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года, под его руководством клуб 6 раз выиграл чемпионат России.
- «Зенит» сейчас отстает от 1-го места РПЛ на 4 очка.
- Петербуржцы проводят 100-й сезон.
Источник: Metaratings