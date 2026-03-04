Моссаковский забил буллит за «Эгриси» и посвятил гол Уткину: «Вася, с днем рождения!»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский сыграл за «Эгриси» против 2DROTS в НаПике.
После ничьей 6:6 в основное время команды определяли победителя в серии буллтитов.
Моссаковский пробивал первым и реализовал свой буллит, после чего закричал в камеру: «Вася, с днем рождения!»
Василий Уткин был президентом «Эгриси». 6 марта ему исполнилось бы 54 года.
- Уткин умер 19 марта 2024 года.
- У журналиста оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
- Василия похоронили на кладбище в Балашихе.
