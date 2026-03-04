Моссаковский забил буллит за «Эгриси» и посвятил гол Уткину: «Вася, с днем рождения!»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский сыграл за «Эгриси» против 2DROTS в НаПике.

После ничьей 6:6 в основное время команды определяли победителя в серии буллтитов.

Моссаковский пробивал первым и реализовал свой буллит, после чего закричал в камеру: «Вася, с днем рождения!»

Василий Уткин был президентом «Эгриси». 6 марта ему исполнилось бы 54 года.