Романцев рассказал о дружбе с Василием Уткиным

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о взаимоотношениях с Василием Уткиным.
«Мы дружили с Уткиным. Я к нему на передачи ходил, он мог заходить в раздевалку или в Тарасовку приехать с камерой.
Но критика его была, как правило, обязательная. И я ее не сразу воспринимал. Бывало срывался, звонил ему.
Но потом остывал и понимал, что он говорит, чтобы я сделал лучше», – сказал Романцев.
- Уткин умер 19 марта 2024 года.
- У журналиста оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
- Василия похоронили на кладбище в Балашихе.
Источник: «Спартак Шоу»