Романцев рассказал о дружбе с Василием Уткиным

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о взаимоотношениях с Василием Уткиным.

«Мы дружили с Уткиным. Я к нему на передачи ходил, он мог заходить в раздевалку или в Тарасовку приехать с камерой.

Но критика его была, как правило, обязательная. И я ее не сразу воспринимал. Бывало срывался, звонил ему.

Но потом остывал и понимал, что он говорит, чтобы я сделал лучше», – сказал Романцев.