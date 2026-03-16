Эксперт выделил только одну ошибку Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров выделил ошибку главного судьи матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«На 65-й минуте встречи «Зенит» – «Спартак» (2:0) судья Сергей Карасев не вынес предупреждение Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову. Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче – за ним последовало бы удаление и дисквалификация на один матч», – написал Бобров.