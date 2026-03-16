  • Эксперт выделил только одну ошибку Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»

Эксперт выделил только одну ошибку Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 10:13
24

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров выделил ошибку главного судьи матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«На 65-й минуте встречи «Зенит» – «Спартак» (2:0) судья Сергей Карасев не вынес предупреждение Александру Соболеву, который сфолил на спартаковце Наиле Умярове, попав ему рукой в голову. Предупреждение стало бы для нападающего «Зенита» вторым в этом матче – за ним последовало бы удаление и дисквалификация на один матч», – написал Бобров.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 38
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карасев Сергей
Комментарии (24)
СильныйМозг
1773646594
Словосочетание эксперт Спорт-Экспресса переводится, как говномясной эксперт.
nik55
1773646960
карась на зарплате Мюллера и этим все сказано
Garrincha58
1773647323
Наверное не заметил, а ВАР в таких нарушениях не имеет права по протоколу вмешиваться. Соболев такой же не дисциплинированный игрок как и Солари головой не думает о последствиях. Вот скажите, если человек с мозгами он будет надевать какие то очки во время празднования гола? Жаль что он его не удалил.Из футбола устраивают цирк. После игры можешь хоть голый ходить в скафандре и в ластах и выложи эти фото в интернет.
Дэнгил
1773647484
Эта лысая п.и.д.е.р.с.и.я со времён директорства Карпина в Спартаке свистит против клуба. Г.а.н.д.о.н со свистком на подсосе у мюллера ,как и вся братия свистунов,как впрочем и руководство Рпл. Будем надеяться, что это не надолго
FFR
1773650901
Это очень серьезная ошибка, если удалили бы игрока, то можно было бы перевернуть игру.
k611
1773652564
Как то была идея приглашать на центральные матчи иностранных арбитров. Сейчас в свете геополитической ситуации это не так просто. А вообще было бы неплохо, что никакой предвзятости...
Сам_себе_сказал
1773654526
ахаха эксперт «Спорт-Экспресса», московская газетёнка....
anatolich72
1773654747
Из всех этих скандалов, не только касаясь этого матча, ВАР нужно убирать. Это антифутбольная хрень.
ziborock
1773655363
Бом-жи, почем карасятину у Гинера с Черкизовского покупаете?!
ziborock
1773655460
Ни одного матча Зенита в сезоне без судейских ошибок! Сколько же бабла Газпром вливает в судейский корпус.....
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
65
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
7
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
45
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
