Реакция Барко на вопрос о новом контракте со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отказался говорить про новый контракт с клубом.
«Я не буду говорить на эту тему. Только о футболе», – сказал аргентинец после матча 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).
- Нынешний контракт Барко истекает летом 2027 года. «Спартак» купил Эсекьеля летом 2024 года у аргентинского «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. С тех пор футболист провел за красно-белых 61 встречу, отметился 19 забитыми мячами, сделал 15 результативных передач.
- У 26-летнего Барко ни одного матча за сборную Аргентины.
- «Спартак» идет в турнирной таблице чемпионата России на шестом месте.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова