  • Генич обнаружил в РПЛ команду, которая не умеет проигрывать

15 марта, 23:09
11

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Краснодара».

«Нельзя поставить на рельсы то же, что ты делал в чемпионский сезон, и перенести это дальше, сказать, что все будет точно так же. Прошлый сезон это прокатило, сейчас их больше заботит, что делает «Зенит». Мол, мы-то свое доберем. А я смотрю, нету запаса такого.

Не знаю, докатят ли они или нет. Есть ощущение, что опыта стало больше, появились чемпионские мускулы. Но проигрывать, как сказал Матвей Кисляк, они действительно не умеют – начинают рвать, метать, размахивать руками, все время сетовать на судейство. Внутри они не то чтобы нервничают, но суетятся», – сказал Генич.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Команда защищает титул.
  • В этом году клубу исполнилось 18 лет.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Краснодар Генич Константин
BVG4
Дурачек! Не назвал бы так, если бы написал - кто по другому себя ведет после незаслуженного поражения! Его любимая свинарня? Ха-ха-ха! Или ЦСКА? Особенно после матча с Балтикой! Даже вполне себе после 100% заслуженного поражения!
Просто-333
Заказная статейка. Интересно, сколько этому "комментатору" за "это" перевели на счет?
Чилим.
В своём комментаторском глазу на срач тв бревна не замечает. Зато поднимает вой, увидев соломинку у других.
boris63
Типа быки и быками-то никогда не были, телята камолые. Одна задача которых — провоцировать на конфликт и потом с соплями у рта апеллировать судьям, какие все плохие.
Foxitkuban
Обнаружил? ОБНАРУЖИЛ, мля!!! БомбардЫр, что за проблемы у тебя с глаголами?
Айболид
Многие не умеют . Сразу жалобы строчат в различные инстанции ...
