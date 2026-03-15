Генич обнаружил в РПЛ команду, которая не умеет проигрывать

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Краснодара».

«Нельзя поставить на рельсы то же, что ты делал в чемпионский сезон, и перенести это дальше, сказать, что все будет точно так же. Прошлый сезон это прокатило, сейчас их больше заботит, что делает «Зенит». Мол, мы-то свое доберем. А я смотрю, нету запаса такого.

Не знаю, докатят ли они или нет. Есть ощущение, что опыта стало больше, появились чемпионские мускулы. Но проигрывать, как сказал Матвей Кисляк, они действительно не умеют – начинают рвать, метать, размахивать руками, все время сетовать на судейство. Внутри они не то чтобы нервничают, но суетятся», – сказал Генич.