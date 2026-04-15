Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал инсайд (исправленный на прогноз), кто будет следующим тренером «Спартака».
«Потом придeт Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» – Станислав Черчесов.
Хорошо, давайте так. Не мой инсайд – мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
Источник: «Чемпионат»