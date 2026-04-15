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  • Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин

Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин

15 апреля, 17:01
18

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал инсайд (исправленный на прогноз), кто будет следующим тренером «Спартака».

«Потом придeт Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» – Станислав Черчесов.

Хорошо, давайте так. Не мой инсайд – мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
  • Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав Генич Константин
Комментарии (18)
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Юбиляр
1776261891
Ты о чем, малахольный ?! У Спартак есть тренер и менять в планах не стоит - взор обрати на кого другого!!!Гыгыгы
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alefreddy
1776262126
рано этого тренера в грязь топтать
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ПалкоВводецъ007
1776262341
Ставлю зуб Номэдки, что в этом году выпрут ссаными тряпками из свинарни физрука. Гыгыгы
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andr45
1776262368
А кто по мнению Говневича будет после Черчесова?)) А кто сменит Челестини? Галактионов?) Или Артига?
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шахта Заполярная
1776263058
А че бы тебе не раскрыть следующего физрука и блохастых
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ZAITZEFF2011
1776263300
А что это дебил в совете директоров сидит теперь?
Ответить
Дубина
1776263505
Блох комментируй! У нас без тебя клоуна разберутся)))
Ответить
...уефан
1776263656
...языц злословцу вырывати да на кол сажати!...
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NewLife
1776264408
На должность главного ихтиолога, если только Спартак надумает в Тарасовке форелевую ферму сварганить))
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FCSpartakM
1776271704
Я думаю, мозгов даже у Луков хватит, чтобы не брать типичного тренера для середняков в клуб.
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