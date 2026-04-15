Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о пребывании Андрея Талалаева в шорт-листе ЦСКА.
– Кстати, слышал новости от разных футбольных людей авторитетных, что Талалаев в шорт-листах ЦСКА. Вы со мной спорили, а я говорил, что такое может быть.
– Не надо Владимира Пономарeва до сердечного приступа доводить. Ему и так…
– А Пономарeв против Талалаева?
– Да. Он против Слуцкого, Талалаева и ещe много кого.
- Талалаев – главный тренер «Балтики».
- Калининградцы идут на четвертом месте в этом сезоне РПЛ – выше ЦСКА.
- Сообщалось, что также армейцы рассматривают кандидатуры Марцела Лички и Леонида Слуцкого.
