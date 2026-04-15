Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА

Сегодня, 17:11
1

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о пребывании Андрея Талалаева в шорт-листе ЦСКА.

– Кстати, слышал новости от разных футбольных людей авторитетных, что Талалаев в шорт-листах ЦСКА. Вы со мной спорили, а я говорил, что такое может быть.

– Не надо Владимира Пономарeва до сердечного приступа доводить. Ему и так…

– А Пономарeв против Талалаева?

– Да. Он против Слуцкого, Талалаева и ещe много кого.

  • Талалаев – главный тренер «Балтики».
  • Калининградцы идут на четвертом месте в этом сезоне РПЛ – выше ЦСКА.
  • Сообщалось, что также армейцы рассматривают кандидатуры Марцела Лички и Леонида Слуцкого.

Еще по теме:
Талалаев рассказал, когда его могут выписать из больницы
Арустамян дал инсайд по будущему тренеру ЦСКА 11
Стала известна причина операции Талалаева 12
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1776264803
Давайте ещё про этот бред неделю писать
Ответить
Главные новости
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
18:01
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
17:11
1
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
17:05
13
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
17:01
11
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
16:41
3
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
27
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
6
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15:17
5
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Все новости
Все новости
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
17:48
2
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
17:37
1
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
16:32
27
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
16:13
2
Новая информация о состоянии Акинфеева
15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
15:54
6
Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом
15:49
2
В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева
15:28
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
14:55
Спрогнозированы участники матча за Суперкубок России-2026
14:43
1
РПЛ уйдет на почти месячную паузу в сентябре-октябре
14:19
5
Челестини оценил состояние ЦСКА после поражения от «Сочи»
13:50
7
Генич назвал легионера, которого бы убрал из ЦСКА
13:22
3
Стало известно, сколько экс-игрок сборной России заработал после нокаута в бою с рэпером
13:10
4
Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой
12:39
30
ФотоРФС обнародовал график сезона-2026/27
12:15
6
Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»
11:31
11
«Локомотив» досрочно вернул игрока из аренды
11:17
1
Кутепов ответил, завершил ли он карьеру
10:39
4
Умяров назвал главное, что изменил Карседо в «Спартаке»
10:19
11
У «Акрона» нет понимания о будущем Дзюбы в клубе
09:55
2
Талалаев рассказал, когда его могут выписать из больницы
09:24
Ловчев объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ»
09:00
4
«Зенит» может вернуться к трансферу форварда «Трабзонспора»
08:16
5
Арустамян дал инсайд по будущему тренеру ЦСКА
Вчера, 23:38
11
Реакция Сперцяна на «двойку» от Бубнова за матч «Зенит» – «Краснодар»
Вчера, 23:24
6
ВидеоРэпер Гуди отправил в нокаут экс-защитника сборной России Кудряшова
Вчера, 23:14
10
Мостовой удивил выбором самого мотивированного легионера «Зенита»
Вчера, 23:00
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 