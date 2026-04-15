Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о пребывании Андрея Талалаева в шорт-листе ЦСКА.

– Кстати, слышал новости от разных футбольных людей авторитетных, что Талалаев в шорт-листах ЦСКА. Вы со мной спорили, а я говорил, что такое может быть.

– Не надо Владимира Пономарeва до сердечного приступа доводить. Ему и так…

– А Пономарeв против Талалаева?

– Да. Он против Слуцкого, Талалаева и ещe много кого.