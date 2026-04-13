ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами

Футбольный агент Тимур Гурцкая дал инсайд, кто может сменить Фабио Челестини на посту главного тренера ЦСКА.

«У них есть в голове два варианта – Слуцкий и Личка. Скорее всего, вот эти две фамилии звучат.

Летом Личка отказался, но он думал, что у него в Турции что-то получится. Думаю, уговорить Викторовича [Слуцкого] будет очень тяжело», – сказал Гурцкая.