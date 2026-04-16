  • Новости
  • Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»

Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»

Сегодня, 11:49
3

Защитник «Баварии» Йосип Станишич сообщил, что его оскорбил игрок «Реала» Антонио Рюдигер в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Перед третьим голом «Мадрида» Рюдигер заблокировал Станишича и оттолкнул его, в результате чего Йосип упал на газон. В перерыве он был заменен. Станишич сказал, что защитник испанской команды оскорбил его, когда он лежал на газоне.

«Мне не нужно говорить о том, что произошло, когда я лежал на газоне. Можете спросить его, но, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо.

Было сказано всего одно слово, дважды. Можете спросить его сами – может быть, у него хватит мужества признаться.

Я не хочу ничего говорить, потому что я не из тех, кто хочет вражды. Не принимаю это на свой счет. Это случается в пылу момента. Но я не думаю, что это приемлемо», – сказал Станишич.

Еще по теме:
Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе 1
Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот» 3
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов 3
Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X
Лига чемпионов Реал Бавария Рюдигер Антонио Станишич Йосип
Комментарии (3)
1776331667
Небось чёрный белого назвал белым, да ещё и дважды.
Foxitkuban
1776336272
Я не хочу ничего говорить, но затравку дам. Подленько, однако.
Главные новости
Экс-игрок «Зенита» сказал, есть ли у клуба админресурс
13:32
8
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Воробьева и Карпукаса
13:13
Брат Лички ответил, есть ли у Марцела предложение от ЦСКА
12:47
1
Роналду вырвало после матча «Аль-Насра»
12:39
8
«Зениту» предлагали 60 миллионов за бразильского игрока
12:28
8
Заявление Инфантино об участии сборной Ирана на ЧМ-2026
12:13
16
Суд вынес вердикт болельщикам «Зенита», кидавшим бутылки в игроков «Спартака»
12:01
46
Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»
11:49
3
Аршавин – о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Нельзя такие давать»
11:38
22
Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ
11:12
12
Все новости
Все новости
Французский журналист сказал, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым в основе
13:58
«Ливерпуль» сделал заявление о состоянии серьезно травмированного Экитике
13:50
Президент «Реала» искал тренера и игроков команды после вылета из Лиги чемпионов
13:23
2
Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»
11:49
3
Президент «Барселоны» выразил главе УЕФА недовольство судейством в Лиге чемпионов
11:27
2
Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе
10:56
1
Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот»
10:29
6
Реакция Артеты на первый в истории «Арсенала» выход в полуфинал ЛЧ два года подряд
10:05
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
09:42
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
09:10
Компани высказался о победе над «Реалом»
08:50
1
Арбелоа оценил игру «Реала» в матче с «Баварией»
08:19
Реакция клубного ТВ «Реала» на странное удаление Камавинги в матче с «Баварией»
01:27
4
Состоялся самый скучный матч сезона Лиги чемпионов
01:23
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов
01:14
3
«Глупый идиот!»: Снейдер взбешен поведением игрока «Реала»
01:09
10
Игрока «Реала» назвали дурачком
00:52
2
«Судья испортил игру»: Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Баварии»
00:40
1
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» без тренера
00:27
1
Матч ЛЧ сравнили с игрой «Пари НН» – «Крылья Советов»
00:18
3
Известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
00:10
1
Лига чемпионов. «Реал» вновь проиграл «Баварии» (3:4) и вылетел
Вчера, 23:56
31
Лига чемпионов. «Арсенал» удержал ничью со «Спортингом» (0:0) и прошел дальше
Вчера, 23:52
4
«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев
Вчера, 22:31
8
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
Вчера, 21:11
2
Президент «Барселоны» назвал позором судейство в матче с «Атлетико»: «Подадим жалобу»
Вчера, 18:44
3
ВидеоЖена Сафонова двумя словами отреагировала на победу на «Энфилде»
Вчера, 14:08
1
Реакция Ямаля на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
Вчера, 13:58
1
Все новости
