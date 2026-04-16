Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»

Защитник «Баварии» Йосип Станишич сообщил, что его оскорбил игрок «Реала» Антонио Рюдигер в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Перед третьим голом «Мадрида» Рюдигер заблокировал Станишича и оттолкнул его, в результате чего Йосип упал на газон. В перерыве он был заменен. Станишич сказал, что защитник испанской команды оскорбил его, когда он лежал на газоне.

«Мне не нужно говорить о том, что произошло, когда я лежал на газоне. Можете спросить его, но, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо.

Было сказано всего одно слово, дважды. Можете спросить его сами – может быть, у него хватит мужества признаться.

Я не хочу ничего говорить, потому что я не из тех, кто хочет вражды. Не принимаю это на свой счет. Это случается в пылу момента. Но я не думаю, что это приемлемо», – сказал Станишич.