Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»

Защитник «Баварии» Йосип Станишич сообщил, что его оскорбил игрок «Реала» Антонио Рюдигер в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Перед третьим голом «Мадрида» Рюдигер заблокировал Станишича и оттолкнул его, в результате чего Йосип упал на газон. В перерыве он был заменен. Станишич сказал, что защитник испанской команды оскорбил его, когда он лежал на газоне.
«Мне не нужно говорить о том, что произошло, когда я лежал на газоне. Можете спросить его, но, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо.
Было сказано всего одно слово, дважды. Можете спросить его сами – может быть, у него хватит мужества признаться.
Я не хочу ничего говорить, потому что я не из тех, кто хочет вражды. Не принимаю это на свой счет. Это случается в пылу момента. Но я не думаю, что это приемлемо», – сказал Станишич.
- Голы у «Реала» в этом матче забили Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах и Килиан Мбаппе на 42-й. У «Баварии» отличились Александар Павлович на 6-й, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й.
- В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1, а во второй со счетом 4:3 и вышел в полуфинал турнира.