Определен игрок сезона в Бундеслиге

Майкл Олисе, вингер «Баварии», признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона-2025/26.
Награду французу вручили после матча последнего тура против «Кельна» (5:1). 24-летний футболист отыграл в чемпионате Германии 32 встречи, забил 15 мячей и оформил 19 голевых передач. По количеству ассистов Олисе не было равных в лиге.
- Вингер присоединился к «Баварии» в 2024 году.
- Вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии и один раз выигрывал Суперкубок страны.
- «Бавария» уверенно взяла титул, набрав 89 очков за 34 тура. Вторую строчку заняла дортмундская «Боруссия» (73), третью – «РБ Лейпциг» (65).
Источник: «Бомбардир»