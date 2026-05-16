Определен игрок сезона в Бундеслиге

Вчера, 21:58
2

Майкл Олисе, вингер «Баварии», признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона-2025/26.

Награду французу вручили после матча последнего тура против «Кельна» (5:1). 24-летний футболист отыграл в чемпионате Германии 32 встречи, забил 15 мячей и оформил 19 голевых передач. По количеству ассистов Олисе не было равных в лиге.

  • Вингер присоединился к «Баварии» в 2024 году.
  • Вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии и один раз выигрывал Суперкубок страны.
  • «Бавария» уверенно взяла титул, набрав 89 очков за 34 тура. Вторую строчку заняла дортмундская «Боруссия» (73), третью – «РБ Лейпциг» (65).

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария Олисе Майкл
...уефан
1778958422
...впечатляющая статистика у него!...
grirasputin
1778964717
