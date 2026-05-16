Определен игрок сезона в Бундеслиге

Майкл Олисе, вингер «Баварии», признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам сезона-2025/26.

Награду французу вручили после матча последнего тура против «Кельна» (5:1). 24-летний футболист отыграл в чемпионате Германии 32 встречи, забил 15 мячей и оформил 19 голевых передач. По количеству ассистов Олисе не было равных в лиге.