Новая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо

Нападающий сборной Германии Джейми Левелинг узнал, что будет играть на чемпионате мира-2026 под девятым номером.

Левелинг отреагировал тем, что поставил в соцсети новую аватарку. На ней у Джейми знаменитая прическа экс-форварда сборной Бразилии Роналдо, который тоже играл под девятым номером.