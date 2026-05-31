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  • Новая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо

Новая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо

31 мая, 13:47
3

Нападающий сборной Германии Джейми Левелинг узнал, что будет играть на чемпионате мира-2026 под девятым номером.

Левелинг отреагировал тем, что поставил в соцсети новую аватарку. На ней у Джейми знаменитая прическа экс-форварда сборной Бразилии Роналдо, который тоже играл под девятым номером.

  • Для Левелинга это будет дебютный чемпионат мира.
  • 25-летний нападающий «Штутгарта» стоит 40 миллионов евро. Всего у него за Германию четыре матча, один гол.
  • В минувшем сезоне Бундеслиги Левелинг провел 32 матча, забил семь голов, сделал девять ассистов.
  • Германия на чемпионате мира-2026 сыграет в одной группе с Кюрасао, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Чемпионат мира Штутгарт Германия Левелинг Джейми Роналдо
Комментарии (3)
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Пингвины Антарктиды/Форпо
1780226151
Комментарий скрыт модератором
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Hector вернулся
1780229232
Такого как зубастик уже не будет
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Чугунный скороход
1780239578
Результативность сильно хромает, чтобы сравнивать себя с зубастиком...
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