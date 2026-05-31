Новая «девятка» сборной Германии «повторил» знаменитую прическу Роналдо

Нападающий сборной Германии Джейми Левелинг узнал, что будет играть на чемпионате мира-2026 под девятым номером.
Левелинг отреагировал тем, что поставил в соцсети новую аватарку. На ней у Джейми знаменитая прическа экс-форварда сборной Бразилии Роналдо, который тоже играл под девятым номером.
- Для Левелинга это будет дебютный чемпионат мира.
- 25-летний нападающий «Штутгарта» стоит 40 миллионов евро. Всего у него за Германию четыре матча, один гол.
- В минувшем сезоне Бундеслиги Левелинг провел 32 матча, забил семь голов, сделал девять ассистов.
- Германия на чемпионате мира-2026 сыграет в одной группе с Кюрасао, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Бомбардир»