Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» интересуется защитником из Уганды

31 мая, 14:53
4

Московский «Спартак» проявляет предметный интерес к Азизу Кайондо, левому защитнику чешского «Слована» и сборной Уганды.

О переговорах сообщил журналист Denik Sport Михал Квасница в соцсети X. По его данным, красно-белые рассчитывают подписать 23-летнего футболиста, однако клубы пока не пришли к договоренности.

  • В нынешнем сезоне Кайондо сыграл за «Слован» 29 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три голевые передачи.
  • Контракт угандийца с чешским клубом истекает летом 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.
  • За национальную команду Уганды защитник провел 36 встреч и отметился двумя забитыми мячами.

Еще по теме:
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком» 1
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 2
Источник: «Бомбардир»
Чехия. Шанс Лига Россия. Премьер-лига Слован Спартак Кайондо Азиз
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1780236311
сомнительная инфа про трансфер угандийца из самой упоротой русофобской страны гей-ропы, к тому же ещё и натовской, Чехии, потом обвинят в спорсировании 404...🤬
Ответить
NewLife
1780239570
"клубы пока не пришли к договоренности." А я интересуюсь Моникой Белуччи, но тоже пока нет договоренности. Бомбардир, кончай публиковать мусор для кликбейта.
Ответить
alefreddy
1780244264
трудно поверить что упоротые чехи готовы продать
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
3
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
9
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
6
Все новости
Все новости
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
29 августа
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
11 августа
1
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
10 августа
2
Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ
29 июля
2
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
29 июня
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
19 мая
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА
6 мая
1
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
16 апреля
8
Личка отказал клубу РПЛ
13 февраля
3
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
11 февраля
61
Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»
21 января
5
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
2025.12.28 11:45
6
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
2025.12.24 18:25
1
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
2025.12.24 15:53
1
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
2025.12.14 15:47
6
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Реакция «Спартака» на кандидатуру Лички вместо Станковича
2025.11.09 10:49
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
2025.10.30 18:39
30
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
2025.10.19 19:50
1
Сборная Чехии уволила главного тренера
2025.10.15 18:18
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
2025.10.06 22:21
1
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
2025.09.14 10:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+