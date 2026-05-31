«Спартак» интересуется защитником из Уганды

Московский «Спартак» проявляет предметный интерес к Азизу Кайондо, левому защитнику чешского «Слована» и сборной Уганды.
О переговорах сообщил журналист Denik Sport Михал Квасница в соцсети X. По его данным, красно-белые рассчитывают подписать 23-летнего футболиста, однако клубы пока не пришли к договоренности.
- В нынешнем сезоне Кайондо сыграл за «Слован» 29 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три голевые передачи.
- Контракт угандийца с чешским клубом истекает летом 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.
- За национальную команду Уганды защитник провел 36 встреч и отметился двумя забитыми мячами.
Источник: «Бомбардир»