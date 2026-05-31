«Спартак» интересуется защитником из Уганды

Московский «Спартак» проявляет предметный интерес к Азизу Кайондо, левому защитнику чешского «Слована» и сборной Уганды.

О переговорах сообщил журналист Denik Sport Михал Квасница в соцсети X. По его данным, красно-белые рассчитывают подписать 23-летнего футболиста, однако клубы пока не пришли к договоренности.