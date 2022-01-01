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Слован
Азиз Кайондо
€ 1 млн
Азиз Кайондо
Слован
6 октября 2002 (23), Калунгу
#27 | Защитник
175 см
Уганда
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«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
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14:51
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