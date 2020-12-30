Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Кубок Африки
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Слован
Азиз Кайондо
Статистика
€ 900 тыс
Азиз Кайондо - статистика
Слован
6 октября 2002 (23), Калунгу
#27 | Защитник
175 см
Уганда
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Уганда
1 : 3
30.12.2025
Нигерия
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Уганда
1 : 1
27.12.2025
Танзания
1' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Тунис
3 : 1
23.12.2025
Уганда
1' - 90'
14'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Химок» – это не Юран
18:09
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения от ЦСКА (1:3)
18:05
1
Вендел получил крупнейший штраф в истории «Зенита»
17:43
16
В ЦСКА прокомментировали отказ от Сауся, который достанется «Спартаку»
17:35
1
В «Балтике» рассказали о договоренности по трансферу Сауся в «Спартак»
17:19
1
Рейтинг топ-20 клубов мира с самыми высокими доходами в прошлом сезоне
16:57
1
Вендел вернулся в «Зенит»
16:48
7
Фото
39-летний Джеко подписал контракт с новым клубом
16:39
2
Вендела предложили выкинуть из «Зенита»: «У клуба столько денег, ничего не мешает ими разбрасываться»
16:28
12
Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам
16:19
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: