Баринов сказал, какой из комментаторов РПЛ его недохваливает

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о комментаторах матчей РПЛ.
– На самом деле, сейчас в последнее время вообще нормально стали комментировать. Плюс-минус все нравятся. Не могу кого-то обидеть.
Ну, Генич Костя чуть-чуть меня недохваливает, а так в целом нормально.
– А любимый комментатор кто, если Генич недотягивает?
– Честно, Димка Шнякин нравится. Ну, конечно же, Костя Генич нравится. Вот, наверное, эти два. Два моих фаворита.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).