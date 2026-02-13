Баринов сказал, какой из комментаторов РПЛ его недохваливает

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о комментаторах матчей РПЛ.

– На самом деле, сейчас в последнее время вообще нормально стали комментировать. Плюс-минус все нравятся. Не могу кого-то обидеть.

Ну, Генич Костя чуть-чуть меня недохваливает, а так в целом нормально.

– А любимый комментатор кто, если Генич недотягивает?

– Честно, Димка Шнякин нравится. Ну, конечно же, Костя Генич нравится. Вот, наверное, эти два. Два моих фаворита.