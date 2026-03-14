Комментарий «Акрона» насчет будущего Дзюбы

Учредитель «Акрона» Павел Морозов высказался об истекающем контракте форварда Артема Дзюбы.
– Мы пока играем, ждем окончания сезона и никаких решений не принимаем.
– Вы планируете общаться с ним после сезона?
– Мы пока для себя не приняли решение, как и сам Артем.
- 37-летний нападающий в этом сезоне провел за тольяттинцев 18 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года. После этого, не исключено, футболист завершит карьеру, на что неоднократно намекал.
- Ранее Дзюба заявлял, что готов вернуться в «Спартак». Артем обращал внимание, что не против стать в родном клубе запасным игроком, оказывая влияние в раздевалке.
Источник: «РБ Спорт»