Реакция ЦСКА на огромный штраф за расизм болельщиков

13 марта, 20:14
10

ЦСКА выпустил заявление в связи с решением контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

  • Армейцы заплатят миллион рублей по итогам расистского скандала в кубковом матче с «Краснодаром».
  • Тогда фанаты столичной команды оскорбили Джона Кордобу, а также ухали с трибун в его адрес.

«По итогам решения КДК, а также анализа и просмотра всех доступных видеоматериалов было установлено, что с нашей трибуны имели место быть гул и свист, а также на рассматриваемой видеозаписи был слышен в двух эпизодах прерывистый гул со стороны нескольких болельщиков – так называемое уханье.

Однако в обсуждаемом эпицентре событий вместе с нашими болельщиками находились и футболисты ЦСКА, и футболисты соперника абсолютно разных рас и национальностей, поэтому у нас нет убеждения и доказательной базы, что данный гул имел под собой расистский подтекст.

Также мы считаем важным отметить, что гул стал ответной реакцией на действия некоторых игроков «Краснодара». Однако мы понимаем, что так называемое уханье давно интерпретируется как действие направленное на унижение достоинства человека.

Поэтому, как и заявлялось нами ранее, вместе с клубом болельщиков мы намерены завершить наше самостоятельное расследование и принять в отношении виновных соответствующие меры.

В преддверии ответного матча просим наших болельщиков, планирующих посетить стадион в Краснодаре, сосредоточиться вокруг общей и главной цели – поддержки своей команды, не поддаваясь на провокации», – говорится в заявлении ЦСКА.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1773422673
У нас в РФ, есть статья про расизм?))) Национализм есть, призывы есть! 282 статья, но это не то совсем))) Как КДК может штрафовать клуб, за расизм? Черные конечно подпортили себе ауру
Ответить
biber.ru
1773425094
Эй, ухнем! (в контексте народной песни, а то опять забаните).
Ответить
vvv123
1773428537
Все правильно сделали!
Ответить
boris63
1773453034
Уханье разве относится к расизму, мне кажется это показатель отвращения к любому человеку, каким бы цветом он небыл. Судью на мыло, тоже кричать нельзя? Похоже скоро дойдёт до того, что на стадион будут запускать с заклеенными ртами или стадионы будут пустыми. Футбол это в первую очередь эмоции, фан уйди отрезал большой процент людей, теперь вот придумали ещё проблему, сами себе стреляют в ногу.
Ответить
