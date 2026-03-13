КДК РФС вынес решение по расистскому скандалу в матче ЦСКА – «Краснодар»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал ЦСКА крупным денежным штрафом.

Армейцы заплатят миллион рублей по итогам расистского скандала в кубковом матче с «Краснодаром».

Тогда фанаты столичной команды оскорбили Джона Кордобу, а также ухали с трибун в его адрес.

«В рапорте комиссара матча было указано, что начальник команды «Краснодар» и вратарь Агкацев обратились к комиссару по поводу поведения болельщиков ЦСКА.

Со слов вратаря, на протяжении второго тайма при подаче угловых активные болельщики ЦСКА с нижних ярусов скандировали в адрес Кордобы оскорбительные и расистские высказывания. Представителями судейской бригады такие высказывания не были зафиксированы.

От «Краснодара» получили письмо с просьбой рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в отношении темнокожих футболистов их клуба. В целях получения всех необходимых доказательств направили основному вещателю письмо с просьбой предоставить все видеоматериалы, указали необходимые минуты.

Получив все документы и проанализировав их, пришли к выводу, что в двух эпизодах матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента.

Приняли во внимание позицию ЦСКА по серьезной работе по установлению личностей людей. Если их личности будут установлены, в КДК будут представлены протоколы задержания и административного наказания.

Решение следующее: за совершение зрителями действий направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.