  • КДК РФС вынес решение по расистскому скандалу в матче ЦСКА – «Краснодар»

КДК РФС вынес решение по расистскому скандалу в матче ЦСКА – «Краснодар»

13 марта, 18:05
11

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС наказал ЦСКА крупным денежным штрафом.

Армейцы заплатят миллион рублей по итогам расистского скандала в кубковом матче с «Краснодаром».

Тогда фанаты столичной команды оскорбили Джона Кордобу, а также ухали с трибун в его адрес.

«В рапорте комиссара матча было указано, что начальник команды «Краснодар» и вратарь Агкацев обратились к комиссару по поводу поведения болельщиков ЦСКА.

Со слов вратаря, на протяжении второго тайма при подаче угловых активные болельщики ЦСКА с нижних ярусов скандировали в адрес Кордобы оскорбительные и расистские высказывания. Представителями судейской бригады такие высказывания не были зафиксированы.

От «Краснодара» получили письмо с просьбой рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в отношении темнокожих футболистов их клуба. В целях получения всех необходимых доказательств направили основному вещателю письмо с просьбой предоставить все видеоматериалы, указали необходимые минуты.

Получив все документы и проанализировав их, пришли к выводу, что в двух эпизодах матча было так называемое уханье со стороны болельщиков ЦСКА. В секторе, кто мог скандировать уханье, было порядка семи‑восьми человек. Это не весь сектор и трибуна, не массовое скандирование. Звуки были, это нарушение регламента.

Приняли во внимание позицию ЦСКА по серьезной работе по установлению личностей людей. Если их личности будут установлены, в КДК будут представлены протоколы задержания и административного наказания.

Решение следующее: за совершение зрителями действий направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
Комментарии (11)
Император 1
Император 1
Ну конечно, Краснодар же обратился
Artemka444
Artemka444
Клоуны
Чилим.
Чилим.
Перебор, конечно. Из за пары даунов наказывать команду
Cleaner
Cleaner
СПАСИБО щедрому КДК, что на миллион РУБЛЕЙ оштрафовали, а не на один миллион ДОЛЛАРОВ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
mab1011
mab1011
Ему ухали не потому, что он н е г р, а потому,что подлый симулянт.
Ollegator
Ollegator
Очень хочется сюда воткнуть вырезку из фильма Джентельмены. "- Он назвал меня ч ёр ный ур од, это расизм и так нельзя! Но ты ч ё р ный и ты ур од Эрни это факт. Ему вообще наплевать какой ты расы. Он не имел ввиду, что все ч ё рные уроды, он сказал, что ты ур од."
c 7890
c 7890
Расисты такие расисты.
Бумбраш
Бумбраш
Пусть кдк опубликует какие звуки запрещено издавать на стадионе.получается когда соболь выходит на поле и ему в след гул с трибун -это можно расценить как расизм
