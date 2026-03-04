Кубок России. ЦСКА добыл волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинале Пути РПЛ

ЦСКА дома переиграл «Краснодар» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
Армейцы пропустили первыми на 22-й минуте, но во втором тайме сумели ответить сразу тремя голами.
Авторы забитых мячей – Мозес Давид Кобнан, Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес.
На 19-й минуте игрок ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь Станислав Агкацев.
«Краснодар» остался вдесятером на 72-й минуте после удаления Джованни Гонсалеса.
Ответная встреча на «Ozon Арене» состоится 17 марта.
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/2 финала
ЦСКА - Краснодар - 3:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Давид Кобнан, 22; 1:1 - К. Глебов, 54; 2:1 - Д. Круговой, 68; 3:1 - М. Алвес, 90+3.
Удаления: нет - Д. Гонсалес, 72 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: И. Обляков, 19 - нет.
Источник: «Бомбардир»