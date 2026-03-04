Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Кубок России. ЦСКА добыл волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинале Пути РПЛ

Кубок России. ЦСКА добыл волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинале Пути РПЛ

4 марта, 22:47
38

ЦСКА дома переиграл «Краснодар» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы пропустили первыми на 22-й минуте, но во втором тайме сумели ответить сразу тремя голами.

Авторы забитых мячей – Мозес Давид Кобнан, Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес.

На 19-й минуте игрок ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь Станислав Агкацев.

«Краснодар» остался вдесятером на 72-й минуте после удаления Джованни Гонсалеса.

Ответная встреча на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/2 финала
ЦСКА - Краснодар - 3:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Давид Кобнан, 22; 1:1 - К. Глебов, 54; 2:1 - Д. Круговой, 68; 3:1 - М. Алвес, 90+3.
Удаления: нет - Д. Гонсалес, 72 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: И. Обляков, 19 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772654147
ЦСКА с победой, судья более менее отсудил.
Ответить
Император 1
1772654176
Коровы, а что же вас ваша распиаренная дырка не спасла(((
Ответить
ySS
1772654192
Матч смотрелся, судейка - нет.
Ответить
Cleaner
1772654479
Всех болельщиков ЦСКА с КРАСИВОЙ ИГРОЙ и с ПОБЕДОЙ над Краснодаром!!!...))))))))))))))))))))))
Ответить
Dr Metal
1772654544
ЦВБП! С победой, армейцы!
Ответить
Красногорск_Фан
1772654588
Две команды с классной игрой и драйвом. Судья нагадил, жаль. Тем более что не плей-офф, мог дать играть.
Ответить
neim
1772666369
Кони молодцы, дожали во втором тайме соперника. И игру хорошую прежнюю показали.
Ответить
Ден 781
1772675774
Игра понравилась ! Коняжек с победой
Ответить
АЛЕКС 58
1772681867
ЦСКА с заслуженной победой!
Ответить
Lenin26
1772691748
Поздравляю ЦСКА с победой,достойную игру показали,а вот Краснодар костоломы и провокаторы чистой воды,так играть нельзя.
Ответить
18+
