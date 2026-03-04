Кубок России. ЦСКА добыл волевую победу над «Краснодаром» в первом полуфинале Пути РПЛ

ЦСКА дома переиграл «Краснодар» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы пропустили первыми на 22-й минуте, но во втором тайме сумели ответить сразу тремя голами.

Авторы забитых мячей – Мозес Давид Кобнан, Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес.

На 19-й минуте игрок ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – его удар парировал вратарь Станислав Агкацев.

«Краснодар» остался вдесятером на 72-й минуте после удаления Джованни Гонсалеса.

Ответная встреча на «Ozon Арене» состоится 17 марта.