Вингер «Динамо», которым интересовался «Спартак», может пропустить кубковый матч

Вингер «Динамо» Ульви Бабаев может пропустить первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».

Футболист продолжает восстановление после травмы на сборах. Вероятность его неучастия в матче остаeтся высокой, решение по вингеру примут в день игры.

Травмированные динамовцы полузащитник Луис Чавес и защитник Бахтиeр Зайнутдинов точно не примут участия во встрече.

В зимнее трансферное окно сообщалось о возможном переходе Бабаева в «Спартак», который в итоге так и не состоялся.