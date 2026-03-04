Вингер «Динамо», которым интересовался «Спартак», может пропустить кубковый матч

Вингер «Динамо» Ульви Бабаев может пропустить первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».
Футболист продолжает восстановление после травмы на сборах. Вероятность его неучастия в матче остаeтся высокой, решение по вингеру примут в день игры.
Травмированные динамовцы полузащитник Луис Чавес и защитник Бахтиeр Зайнутдинов точно не примут участия во встрече.
В зимнее трансферное окно сообщалось о возможном переходе Бабаева в «Спартак», который в итоге так и не состоялся.
- 21-летний вингер в этом сезоне провел за «Динамо» 15 матчей, забил 5 голов.
- Игра пройдет 5 марта и начнется в 20:45 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru