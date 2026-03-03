Соболев прокомментировал свой первый гол с сентября

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Балтикой».
- Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- «Зенит» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.
- Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.
«Бывают такие игры, когда смотришь и понимаешь, что сейчас выйдешь и поможешь команде.
Так оно и получилось. Прямо чувствовал, что должен забить», – сказал Соболев.
Источник: «Матч ТВ»