Соболев прокомментировал свой первый гол с сентября

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над «Балтикой».

Команды встречались во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зенит» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Соболева на 79-й минуте.

Форвард забил в официальном матче впервые с 27 сентября. Ему не удавалось отличиться на протяжении 12 игр.

«Бывают такие игры, когда смотришь и понимаешь, что сейчас выйдешь и поможешь команде.

Так оно и получилось. Прямо чувствовал, что должен забить», – сказал Соболев.