Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»

Сегодня, 13:10
2

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

– А что Соболев? Разве он может играть лучше, чем играл? Вряд ли. Во всяком случае, по работе с мячом он резко уступает этим двух новобранцам. Для меня Соболев – это поражение «Зенита», сам факт, что его взяли. Мог ведь и молодой кто-то наигрываться. Но это работа главного тренера и его штаба, их компетенция. Хотя мне кажется, что многим не нравится то, что Соболев в команде.

– Допускаете, что после окончания этого сезона ему решат подыскать новую команду? Или он сам решит найти место, где будет больше практики?

– Слушайте, ну он тут такую зарплату получает, какой больше нигде не получит. Чего ему думать-то? Он вместе с агентом добился своего – пришел в команду. Сейчас «Зенит» фактически без Соболева в составе может выиграть чемпионат, и он все свое получит, будет считаться чемпионом страны. Повезло парню, что тут сказать.

  • Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года.
  • До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак».
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • В Кубке России на счету Соболева 2 забитых мяча в этом сезоне.
  • Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (2)
boris63
1772105319
Во даёт Гена, дельфину уже чемпиона вручил, не рановато ли.
Ответить
Красногвардейчик
1772106646
Саша молодец!!! в жизни нужно попасть в струю, и найти дойную корову....он нашёл, в лице Семака и Зенита
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
2
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
14:48
1
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
1
Винисиус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
14:11
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
2
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
5
