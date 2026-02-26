Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ротенберг угрожает сотрудникам «Локомотива»

26 февраля, 08:24
8

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов опубликовал полученную внутреннюю информацию из «Локомотива».

«Здравствуйте. Хотелось бы остаться анонимным. Не знаю, будет ли вам интересна новость или нет, но в «Локомотиве» Борис Ротенберг заставляет сотрудников клуба ходить на матчи и угрожает увольнением, в случае прогула матча. Например, речь идeт о матче с «Пари НН».

Выражается в том, что он объявил всем директорам, чтобы обеспечили посещаемость всех сотрудников бэк-офиса (весь маркетинг и коммерцию, юристы, финансы, кадры, хозяйственный блок). И он все указания, которые нарушают ТК или какие-то законы, передает так, чтобы это нигде не было зафиксировано», – сообщил Смирнову источник.

  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.
  • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).
  • Борис Ротенберг занял должность генерального директора московского «Локомотива» в прошлом году. Ранее он выступал за клуб, становился с ним чемпионом России в 2018 году.

Еще по теме:
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
Тикнизян «кинул говно» в Галактионова 9
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1772084445
А что плохого в рабочее время сходить на футбол? Тем более родного клуба. Про заставляет это прямо надули из напалечника дирижабль
Ответить
Интерес
1772088733
Невелика нагрузка-увидеть плоды своего труда воочию.Хотя что вы ожидали особо творческого от непонятно кого, статус которого просто СЫН МИЛЛИАРДЕРА? Учится руководить, как может...
Ответить
ScarlettOgusania
1772088942
делов-то! газпрём обеспечивает зрителей-бюджетников бесплатными билетами и кормят их просрочкой, лишь бы стадион был забит до отказа...)
Ответить
FFR
1772089804
Раз работаешь в клубе, значит должен болеть за него. Само собой разумеется.
Ответить
Cleaner
1772090342
Раз в неделю подышать на стадионе свежим воздухом полезно для здоровья!!!...)))
Ответить
Красногвардейчик
1772090426
Какой нибудь уборщице в бэк офисе, плевать на ваш Локомотив)) ей после работы тоже переться в Черкизово?))
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
2
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
4
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
17
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
6
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
28
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
9
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
5
Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»
12:55
11
Назван главный козырь «Спартака» на остаток сезона
11:58
10
Все новости
Все новости
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
3
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
28
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
ВидеоГол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры
13:03
5
Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»
12:55
10
Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»
12:39
4
Семшов оценил первую игру Джонов в «Зените»
12:28
3
Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»
12:16
Где смотреть матч «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:06
Где смотреть матч «Сочи» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:04
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:01
Назван главный козырь «Спартака» на остаток сезона
11:58
10
«Лютый ад»: Боярский – о матче «Зенит» – «Балтика»
11:50
10
«Балтике» удвоят премиальные, если команда финиширует в топ-2
11:44
3
Радимов назвал Аршавина «мудаком»
11:25
4
ВидеоЭксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге
11:11
16
ВидеоОрлов отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
10:56
23
Мостовой дал обещание на случай, если возглавит «Спартак»
10:32
1
ВидеоКомментатор матча «Зенит» – «Балтика»: «Я сто раз ничего не понял»
10:10
19
Черданцев после скандала в Петербурге призвал не показывать зрителям офсайдные линии
10:03
28
ФотоЭмоциональная реакция Миллера на гол «Зенита» «Балтике»
09:40
16
Видео«Нет слов»: «Балтика» – о произошедшем в Петербурге
09:26
20
ВидеоРеакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
09:19
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 