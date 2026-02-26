Ротенберг угрожает сотрудникам «Локомотива»

Юрист, агент, блогер Антон Смирнов опубликовал полученную внутреннюю информацию из «Локомотива».
«Здравствуйте. Хотелось бы остаться анонимным. Не знаю, будет ли вам интересна новость или нет, но в «Локомотиве» Борис Ротенберг заставляет сотрудников клуба ходить на матчи и угрожает увольнением, в случае прогула матча. Например, речь идeт о матче с «Пари НН».
Выражается в том, что он объявил всем директорам, чтобы обеспечили посещаемость всех сотрудников бэк-офиса (весь маркетинг и коммерцию, юристы, финансы, кадры, хозяйственный блок). И он все указания, которые нарушают ТК или какие-то законы, передает так, чтобы это нигде не было зафиксировано», – сообщил Смирнову источник.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35), «Спартак» (29).
- Борис Ротенберг занял должность генерального директора московского «Локомотива» в прошлом году. Ранее он выступал за клуб, становился с ним чемпионом России в 2018 году.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова