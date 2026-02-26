Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ

Алексей Еременко, отец атакующего полузащитника «Гнистана» Романа Еременко, отреагировал на несостоявшееся возвращение сына в РПЛ.
Сообщалось, что 38-летний футболист поедет на зимние сборы «Оренбурга».
«Разговоры с «Оренбургом» действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было.
Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», – сообщил Еременко-старший.
- Роман Еременко выступал в РПЛ с 2011 по 2021 год.
- Он поиграл за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
- После отъезда из России хавбек взял паузу в карьере, а затем представлял три команды из Финляндии.
Источник: «Спорт-Экспресс»