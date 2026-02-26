Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ

Сегодня, 00:15
2

Алексей Еременко, отец атакующего полузащитника «Гнистана» Романа Еременко, отреагировал на несостоявшееся возвращение сына в РПЛ.

Сообщалось, что 38-летний футболист поедет на зимние сборы «Оренбурга».

«Разговоры с «Оренбургом» действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было.

Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», – сообщил Еременко-старший.

Еще по теме:
Раскрыта причина, почему Еременко не перешел в «Оренбург» 1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ 9
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Финляндия. Вейккауслига Гнистан Оренбург Еременко Роман
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1772060718
Гнистан - хорошее название клуба для финского наркомана.
Ответить
Skull_Boy
1772082171
Да кому этот старпер-наркоман нужен то
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Раскрыт бюджет «Зенита»
08:04
Итоги стыков ЛЧ, задержание защитника ЦСКА, экс-глава «Локо» готов направиться в зону СВО и другие новости
02:19
ФотоПредварительные пары 1/8 финала Лиги чемпионов
01:52
1
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
01:47
1
Лига чемпионов. «Ювентус» отыграл 3 мяча с «Галатасараем», но дважды пропустил в доптаймах и вылетел
01:37
1
ВидеоСимволическая сборная Глушакова из бывших партнеров по команде
01:27
4
Лига чемпионов. «Реал» снова обыграл «Бенфику» и отправился в 1/8 финала
01:00
1
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым упустил победу над «Монако», но прошел дальше
00:54
2
ФотоИгрок «Боруссии» шипами разбил лоб форварду «Аталанты»
00:27
4
Все новости
Все новости
Известен 2-й по бюджету клуб РПЛ после «Зенита»
08:09
ВидеоСимволическая сборная Глушакова из бывших партнеров по команде
01:27
4
Григорян сравнил Дурана и Соболева
01:21
Хлусевич выбрал самого сложного соперника и лучшего партнера по команде
00:37
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
00:15
2
Талалаев сказал, чем уникален ушедший в «Спартак» Саусь
Вчера, 23:44
Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА
Вчера, 23:30
5
Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях
Вчера, 22:52
Глушаков не считает «Краснодар» топ-клубом РПЛ
Вчера, 22:37
Блаттер высказался о возвращении России в международные турниры
Вчера, 22:15
2
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя
Вчера, 21:45
14
Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова
Вчера, 21:21
6
Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ
Вчера, 21:05
1
Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак
Вчера, 20:37
10
Фото«Сочи» отпустил нападающего в Китай
Вчера, 20:16
Радимов сделал выбор между русским рэпоп и песнями Булановой
Вчера, 19:38
4
Коутиньо рассматривает два сценария своего будущего
Вчера, 19:30
2
Семак – о футболисте «Зенита»: «Он не умеет читать и писать»
Вчера, 19:19
28
В «Локомотиве» прояснили будущее Карпукаса
Вчера, 18:40
1
Бубнову приснилось, что он избил Ловчева: «Я поразился своей жестокости»
Вчера, 18:33
19
Смолов рассказал об эмоциях от первого чемпионства в карьере
Вчера, 17:46
1
Радимов высказался об отказе от алкоголя
Вчера, 17:29
3
Кузнецов – о тренерах «Спартака»: «Все становились психами»
Вчера, 17:25
5
Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах
Вчера, 17:18
36
Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА
Вчера, 16:54
1
Джон Джон составил идеального бразильского футболиста
Вчера, 16:43
4
Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»
Вчера, 16:32
11
Радимов объяснил, почему не может похудеть
Вчера, 16:08
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 