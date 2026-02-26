Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ

Алексей Еременко, отец атакующего полузащитника «Гнистана» Романа Еременко, отреагировал на несостоявшееся возвращение сына в РПЛ.

Сообщалось, что 38-летний футболист поедет на зимние сборы «Оренбурга».

«Разговоры с «Оренбургом» действительно были, но не сошлись. Хотя такой вариант был. Других предложений из России не было.

Переход не состоялся из-за политики? Никаких проблем с этим не было. Сейчас Рома подписал контракт с клубом, за который играл в прошлом году», – сообщил Еременко-старший.