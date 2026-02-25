Радимов высказался об отказе от алкоголя

Владислав Радимов заявил, что очень доволен отказом от употребления крепких спиртных напитков.

– У вас действует еще один спор – вы не пьете. Были близки к срыву?

– Точно нет. Пошел третий год – позволяю себе выпить только шампанское на Новый год и три-четыре дня посидеть с друзьями на новогодних праздниках.

Оказывается, стало больше свободного времени! Многим советую: ребята, отказывайтесь от алкоголя.